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  • Тренер «Страсбура»: «Дайте Анри поработать. Он делает первые шаги»

Тренер «Страсбура»: «Дайте Анри поработать. Он делает первые шаги»

21 октября 2018, 13:45

Главный тренер «Страсбура» Тьерри Лоре после матча десятого тура Лиги 1 против «Монако» (2:1) поговорил о главном тренере красно-белых Тьерри Анри. Для чемпиона мира 1998 года это был дебютный поединок в новом качестве.

«После игры я пожелал удачи Тьерри. Рад, что он вернулся в Лигу 1. Анри обладает страстью к футболу. У него есть все, чтобы стать хорошим специалистом. Призываю всех оставить Тьерри в покое и дать поработать. Он делает первые шаги», – сказал Лоре, чьи слова приводит L’Equipe.

«Монако» находится в зоне вылета.

Источник: L’Equipe
Франция. Лига 1 Страсбур Монако Лоре Тьерри Анри Тьерри
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