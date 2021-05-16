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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Сент-Этьен
Лилль - Сент-Этьен: обзор матча 16 мая 2021
Лилль
16.05.2021, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
0 : 0
Завершен
Сент-Этьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Сент-Этьен
Замена
Д. Брадарич
️️️️
Рейнилду
89'
81'
Замена
З. Юссуф
️️️️
И. Нею
81'
Замена
Э. Муэффек
️️️️
М. Дебюши
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Д. Дэвид
77'
71'
Замена
Л. Гурна
️️️️
В. Хазри
Замена
Шека
️️️️
Б. Андре
63'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Ж. Бамба
63'
Замена
Н. Иконе
️️️️
Л. Араухо
63'
62'
Замена
А. Аушиш
️️️️
Р. Амума
62'
Замена
Ш. Аби
️️️️
А. Норден
47'
Желтая карточка
В. Хазри
Желтая карточка
Б. Андре
26'
21'
Желтая карточка
И. Нею
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
99
Денис Буанга
ЛВ
91
Иван Нею
ОП
45
Махди Камара
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Лилль
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
8
Шека
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
7
Шарель Аби
ЦФ
4-1-1-1-3
16
Меньян
17
Рейнилду
6
Фонте
4
Ботман
2
Челик
34
Сумаре
21
Андре
19
Бамба
17
Йылмаз
15
Дэвид
7
Араухо
4-1-1-2-2
42
Грин
26
Дебюши
15
Колоджейчак
4
Соу
47
Трауко
91
Нею
45
Камара
70
Норден
99
Буанга
10
Хазри
17
Амума
15
Дэвид
97
Языджи
97
Языджи
15
Дэвид
17
Рейнилду
6
Брадарич
6
Брадарич
17
Рейнилду
21
Андре
8
Шека
8
Шека
21
Андре
19
Бамба
8
Саншеш
8
Саншеш
19
Бамба
7
Араухо
93
Иконе
93
Иконе
7
Араухо
10
Хазри
29
Гурна
29
Гурна
10
Хазри
26
Дебюши
17
Муэффек
17
Муэффек
26
Дебюши
91
Нею
28
Юссуф
28
Юссуф
91
Нею
17
Амума
24
Аушиш
24
Аушиш
17
Амума
70
Норден
7
Аби
7
Аби
70
Норден
Остались в запасе
Лилль
Сент-Этьен
1
Орестис Карнезис
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
23
Стефан Баич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Клод Пюэль
Статистика матча Лилль - Сент-Этьен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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