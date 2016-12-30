Дебюши: «Мы здороваемся с Венгером, но ничего более»

Защитник «Арсенала» Матье Дебюши рассказал о непростых отношениях с главным тренером лондонского клуба Арсеном Венгером.

«Перед моим уходом в аренду в «Бордо» я часто бывал в его кабинете. Однако теперь у меня нет необходимости в этом. Мы приветствуем друг друга и здороваемся, но ничего более», – сказал Дебюши.

В нынешнем сезоне Дебюши провел за «Арсенал» в АПЛ один матч, в котором не отметился результативными действиями. Как сообщалось ранее, игрок близок к уходу из стана «канониров».