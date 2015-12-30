Дебюши может покинуть «Арсенал» в январе

Защитник лондонского «Арсенала» Матье Дебюши может покинуть команду в ближайшее зимнее трансферное окно. Француз перешел в стан «канониров» в прошлом сезоне, чтобы стать заменой, ушедшему в «Манчестер Сити», Бакари Санья, однако две серьезные травмы помешали Дебюши закрепиться в основном составе клуба.

Сейчас француз проигрывает конкуренцию юному испанцу Эктору Бельерину и рассматривает вариант со сменой клуба, чтобы иметь игровую практику в преддверии Евро-2016, которое пройдет у него на родине.

«Нет ничего невозможного в том, что он покинет нас. Посмотрим», – прокомментировал возможность ухода Дебюши главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер.

В текущем сезоне Дебюши лишь восемь раз выходил на поле в составе «Арсенала». Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 13 миллионов евро.

