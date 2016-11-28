Дебюши травмировался в дебютном матче за «Арсенал» в нынешнем сезоне

Защитник «Арсенала» Матье Дебюши, восстановившийся после травмы, вновь угодил в лазарет в первом же своем матче в нынешнем сезоне. Игрок из-за повреждения был вынужден покинуть поле уже на 16-й минуте встречи 13-го тура АПЛ с «Борнмутом» (3:1).

По словам главного тренера «канониров» Арсена Венгера, степень тяжести травмы француза станет известна через двое суток, после прохождения МРТ.

Напомним, повреждение помешало Дебюши принять участие в составе сборной Франции на чемпионате Европы-2016.