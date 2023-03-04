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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Ньюкасл
Манчестер Сити - Ньюкасл: обзор матча 04 марта 2023
Манчестер Сити
04.03.2023, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Ньюкасл
15'
Ф. Фоден
67'
Б. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Ньюкасл
90'
+1
Желтая карточка
Д. Ласселлс
86'
Замена
М. Таргетт
️️️️
Д. Берн
77'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
М. Альмирон
76'
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
74'
Желтая карточка
Д. Берн
Желтая карточка
Э. Холанд
74'
ГОЛ! 2:0!
Б. Силва
Пас отдал
Э. Холанд
67'
Замена
Б. Силва
️️️️
К. Де Брюйне
65'
63'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Ш. Лонгстафф
62'
Замена
А. Исак
️️️️
К. Уилсон
62'
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
Э. Гордон
Желтая карточка
Н. Аке
58'
53'
Желтая карточка
Жоэлинтон
ГОЛ! 1:0!
Ф. Фоден
Пас отдал
Родри
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Бернарду Силва
АП
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
28
Аканджи
3
Диаш
15
Аке
2
Уокер
16
Родри
20
Гюндоган
10
Грилиш
26
Де Брюйне
47
Фоден
9
Холанд
4-2-3-1
1
Поуп
2
Триппьер
33
Берн
24
Ласселлс
4
Ботман
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
10
Гордон
13
Уилсон
26
Де Брюйне
20
Силва
20
Силва
26
Де Брюйне
33
Берн
23
Таргетт
23
Таргетт
33
Берн
8
Лонгстафф
28
Уиллок
28
Уиллок
8
Лонгстафф
10
Альмирон
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Альмирон
10
Гордон
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
10
Гордон
13
Уилсон
9
Исак
9
Исак
13
Уилсон
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ньюкасл
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Эллиот Андерсон
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Эллиот Андерсон
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Манчестер Сити - Ньюкасл
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
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