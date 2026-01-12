Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Охдуд» – «Аль-Холуд»: прогноз и ставки на матч 13 января с коэффициентом 1.82

12 января 2026 9:05
Аль-Охдуд - Аль-Холуд
13 янв. 2026, вторник 18:25 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Перейти в онлайн матча
1.37
Победа «Аль-Холуда» или ничья (X2)
Сделать ставку

13 января в рамках 15 тура Высшей лиги Саудовской Аравии «Аль-Охдуд» примет «Аль-Холуд». Встреча имеет важное турнирное значение, так как обе команды находятся в нижней части таблицы и ведут борьбу за сохранение места в элите. Ошибка в таком матче может серьезно осложнить положение любой из сторон.

«Аль-Охдуд»

Хозяева подходят к туру на 17 месте, имея всего 5 очков после 13 матчей. Команда проиграла четыре последних встречи чемпионата и демонстрирует серьезные проблемы в атаке. За последние пять игр «Аль-Охдуд» забил лишь один мяч, при этом стабильно пропускает и не может удерживать нужный темп на протяжении всего матча. Даже несмотря на регулярные голы в очных встречах, текущая форма остается крайне слабой.

«Аль-Холуд»

Гости располагаются на 13 позиции с 12 очками. «Аль-Холуд» также нестабилен, но выглядит заметно острее в атаке. Команда забила 10 голов в последних пяти матчах, однако оборона остается уязвимой – 12 пропущенных мячей за тот же период. В очных встречах «Аль-Холуд» чаще добивается положительного результата и регулярно поражает ворота соперника.

Факты о командах

«Аль-Охдуд»

  • Проигрывает в 4 последних матчах
  • Пропускает в 8 матчах подряд
  • В среднем 0.20 гола за игру в последних 5 встречах
  • Забивает в 4 последних очных матчах

«Аль-Холуд»

  • Не проигрывает в 5 из 6 последних матчей против «Аль-Охдуд»
  • Забивает в среднем 2.00 гола за игру
  • Пропускает в среднем 2.40 гола за матч
  • Забивает в 5 из 6 последних очных встреч

Личные встречи
67% (2)
0% (0)
33% (1)
3
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
0.67
1:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
13.01.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Холуд
0 : 1
23.04.2025
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
28.11.2024
Аль-Холуд

Прогноз на матч «Аль-Охдуд» – «Аль-Холуд»

Обе команды испытывают сложности в обороне, однако «Аль-Холуд» выглядит предпочтительнее за счет более стабильной атаки и успешной статистики личных встреч. «Аль-Охдуд» продолжает терять очки и с трудом создает моменты, что снижает его шансы на победу. Матч может получиться результативным, но преимущество гостей выглядит логичным.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Холуда» или ничья (X2) – коэффициент 1.82
  • Тотал больше 2.0 голов – коэффициент 1.75

1.37
Победа «Аль-Холуда» или ничья (X2)
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Холуд Аль-Охдуд
Другие прогнозы
15.01.2026
20:30
1.70
Италия. Серия А, 16 тур
Верона - Болонья
Двойной шанс «Верона» (1X)
15.01.2026
22:45
1.75
Италия. Серия А, 16 тур
Комо - Милан
Тотал меньше 2.5 голов
15.01.2026
23:00
1.64
Испания. Кубок, 1/8 финала
Расинг - Барселона
Победа «Барселоны» с форой (-1.5)
16.01.2026
17:45
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Халидж - Аль-Охдуд
Победа «Халиджа»
16.01.2026
22:30
1.90
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер - Айнтрахт
Победа «Айнтрахта» с форой (0)
16.01.2026
23:00
1.73
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол - Жирона
Тотал меньше 2.5 голов
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 