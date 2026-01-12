13 января в рамках 15 тура Высшей лиги Саудовской Аравии «Аль-Охдуд» примет «Аль-Холуд». Встреча имеет важное турнирное значение, так как обе команды находятся в нижней части таблицы и ведут борьбу за сохранение места в элите. Ошибка в таком матче может серьезно осложнить положение любой из сторон.

«Аль-Охдуд»

Хозяева подходят к туру на 17 месте, имея всего 5 очков после 13 матчей. Команда проиграла четыре последних встречи чемпионата и демонстрирует серьезные проблемы в атаке. За последние пять игр «Аль-Охдуд» забил лишь один мяч, при этом стабильно пропускает и не может удерживать нужный темп на протяжении всего матча. Даже несмотря на регулярные голы в очных встречах, текущая форма остается крайне слабой.

«Аль-Холуд»

Гости располагаются на 13 позиции с 12 очками. «Аль-Холуд» также нестабилен, но выглядит заметно острее в атаке. Команда забила 10 голов в последних пяти матчах, однако оборона остается уязвимой – 12 пропущенных мячей за тот же период. В очных встречах «Аль-Холуд» чаще добивается положительного результата и регулярно поражает ворота соперника.

Факты о командах

«Аль-Охдуд»

Проигрывает в 4 последних матчах

Пропускает в 8 матчах подряд

В среднем 0.20 гола за игру в последних 5 встречах

Забивает в 4 последних очных матчах

«Аль-Холуд»

Не проигрывает в 5 из 6 последних матчей против «Аль-Охдуд»

Забивает в среднем 2.00 гола за игру

Пропускает в среднем 2.40 гола за матч

Забивает в 5 из 6 последних очных встреч

Прогноз на матч «Аль-Охдуд» – «Аль-Холуд»

Обе команды испытывают сложности в обороне, однако «Аль-Холуд» выглядит предпочтительнее за счет более стабильной атаки и успешной статистики личных встреч. «Аль-Охдуд» продолжает терять очки и с трудом создает моменты, что снижает его шансы на победу. Матч может получиться результативным, но преимущество гостей выглядит логичным.

Рекомендованные ставки