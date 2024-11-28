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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Охдуд - Аль-Холуд
Аль-Охдуд - Аль-Холуд: обзор матча 28 ноября 2024
Аль-Охдуд
28.11.2024, четверг, 18:05
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Аль-Холуд
62'
С. Годвин
25'
М. Маолида (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Охдуд - Аль-Холуд
Замена
A. Al Hatila
️️️️
К. Бассогог
90'
+1
Замена
Э. Аль-Муваллад
️️️️
H. Al Zabdani
90'
+1
Желтая карточка
Петрос
89'
79'
Замена
J. Al Dosari
️️️️
Ф. Аль-Шамрани
ГОЛ! 1:1!
С. Годвин
Пас отдал
Н. Мусона
62'
55'
Желтая карточка
Н. Гьембер
Замена
И. Коне
️️️️
С. Аль-Аббас
46'
30'
Желтая карточка
Ф. Аль-Шамрани
Желтая карточка
М. Аль-Кайди
27'
25'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Маолида
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Охдуд
28
Пауло Витор
ВР
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
15
Наиф Асири
ЦЗ
4
Саид Аль-Рубаи
(К)
ЦЗ
77
Савиур Годвин
ЛВ
6
Петрос
ОП
16
Хуан Себастьян Педроса
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
13
Кристиан Бассогог
ПП
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
Аль-Холуд
43
Марсело Гроэ
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
(К)
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
15
Алиу Дьен
ЦП
70
M. Sawan
ЦП
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
10
Алекс Кольядо
ПВ
45
Абдулфаттах Асири
ПВ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Аль-Охдуд
92
Saad Al Qarni
ВР
66
Diego Ferreira
ЦЗ
87
Ghassan
ЦЗ
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Аль-Холуд
33
Jassim Al Ashban
ВР
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
12
Hassan Al-Asmari
ЦЗ
4
J. Al Dosari
ЦЗ
19
Abdullah Al Rashidi
ЦЗ
20
Bassem Al-Arini
ЦП
47
Abdulmalik Al Harbi
ЦФ
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
4-1-2-2-1
28
Витор
8
15
Асири
4
Аль-Рубаи
98
Аль-Кайди
6
Петрос
16
Педроса
13
Бассогог
77
Годвин
17
Мусона
14
Аль-Аббас
4-2-3-1
43
Гроэ
27
Аль-Хавсави
23
Гьембер
7
5
Троост-Эконг
15
Дьен
70
45
Асири
29
Аль-Шамрани
9
Маолида
10
Кольядо
8
6
Аль-Муваллад
6
Аль-Муваллад
8
13
Бассогог
12
12
13
Бассогог
14
Аль-Аббас
28
Коне
28
Коне
14
Аль-Аббас
29
Аль-Шамрани
4
4
29
Аль-Шамрани
Остались в запасе
Аль-Охдуд
Аль-Холуд
92
Saad Al Qarni
ВР
66
Diego Ferreira
ЦЗ
87
Ghassan
ЦЗ
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
Главный тренер
Мартин Севела
33
Jassim Al Ashban
ВР
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
12
Hassan Al-Asmari
ЦЗ
19
Abdullah Al Rashidi
ЦЗ
20
Bassem Al-Arini
ЦП
47
Abdulmalik Al Harbi
ЦФ
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Остались в запасе
92
Saad Al Qarni
ВР
66
Diego Ferreira
ЦЗ
87
Ghassan
ЦЗ
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
Остались в запасе
33
Jassim Al Ashban
ВР
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
12
Hassan Al-Asmari
ЦЗ
19
Abdullah Al Rashidi
ЦЗ
20
Bassem Al-Arini
ЦП
47
Abdulmalik Al Harbi
ЦФ
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
Главный тренер
Пауло Дуарте
Статистика матча Аль-Охдуд - Аль-Холуд
2
2
Всего ударов по воротам
18
13
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
15
12
Офсайды
3
1
Количество передач
443
311
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
74
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
1 : 0
21.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
3 : 1
16.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Холуд
0 : 0
12.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Ахли
4 : 0
03.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 3
30.04.2026
Аль-Иттифак
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Неом
- : -
04.12.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Файсали
3 : 2
15.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Холуд
0 : 5
09.10.2026
Аль-Кадисия
Информация о матче
Главный судья:
Faisal Suleiman Al-Balawi, Saudi Arabia
Стадион:
Принс Хатлул
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