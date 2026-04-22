23 апреля в матче 29-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии «Дамак» примет «Аль-Охдуд». Встреча соседей по нижней части турнирной таблицы имеет колоссальное значение в борьбе за выживание. Хозяева находятся в зоне стыковых матчей, а гости идут на предпоследнем месте и отчаянно нуждаются в очках.

«Дамак»

Хозяева подходят к матчу после домашней ничьей с «Аль-Кадисией» (1:1), которая позволила сохранить шансы на спасение. Команда демонстрирует неплохую результативность – 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. Валентин Вада с 10 голами в 29 матчах является лучшим бомбардиром и главной атакующей опцией. Исторически «Дамак» доминирует над соперником, не проигрывая в пяти последних очных встречах.

«Аль-Охдуд»

Гости переживают тяжелейший отрезок сезона и располагаются в зоне прямого вылета. Поражение от «Аль-Насра» (0:2) в прошлом туре стало очередным подтверждением проблем в обороне – 10 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Атака «Аль-Охдуда» также оставляет желать лучшего – всего 4 гола за тот же отрезок. Команда пропускает в 13 из 15 последних матчей, что делает еe одной из худших в лиге по игре в защите.

Факты о командах

«Дамак»

Пропускает в 3 последних матчах Высшей лиги

В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Не проигрывает в 5 последних очных матчах против «Аль-Охдуда»

Победа в 3 из 5 последних очных матчей

«Аль-Охдуд»

В последних 5 играх пропускает в среднем 2.00 гола за игру

В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру

Пропускает в 13 из 15 последних матчей

Проиграл 5 последних очных матчей против «Дамака»

Поражение в последнем матче от «Аль-Насра» (0:2)

Прогноз на матч «Дамак» – «Аль-Охдуд»

«Дамак» имеет заметное преимущество над соперником как по текущей форме, так и по истории очных встреч. Хозяева демонстрируют более уверенную игру в атаке и стабильно забивают, тогда как «Аль-Охдуд» пропускает практически в каждом матче. В борьбе за выживание фактор домашнего поля и психологическое преимущество должны сыграть решающую роль.

