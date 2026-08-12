Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Карабахом» и «Динамо Киев» пройдет 13 августа в Баку на стадионе имени Тофика Бахрамова. Хозяева из Азербайджана подходят к игре после минимального поражения в первом матче (0-1) и нуждаются в победе, чтобы пройти дальше, при этом их оборона выглядит практически неприступной – в среднем они пропускают всего 0,20 гола за последние пять игр. Гости из Украины, напротив, имеют комфортное преимущество и отличаются стабильностью на выезде в еврокубках – они не проигрывают в девяти из одиннадцати последних гостевых матчей Лиги Конференций. Сможет ли азербайджанский клуб использовать фактор домашнего поля и отыграть дефицит, или киевляне подтвердят свой статус фаворита и пройдут в следующий раунд?

Кто победит в матче

В пользу «Карабаха» говорит их феноменальная игра в обороне и мощная домашняя поддержка. Азербайджанский клуб пропускает в среднем всего 0,20 гола за последние пять матчей, что делает его одной из самых надежных команд в квалификации. В первом матче «Карабах» уступил минимально (0-1), но при этом не позволил сопернику создать большое количество моментов. В предыдущих раундах Лиги Европы команда демонстрировала дисциплинированную игру: две нулевые ничьи с «ЦСКА София» и разгром «Вестри» (3-0 и 3-0). Атака хозяев стабильна – в среднем за последние пять игр они забивают 1,20 гола и забивают в трех последних матчах. На своем поле «Карабах» способен на многое, и при такой защите даже один гол может стать победным.

«Динамо Киев» подходит к ответной игре с преимуществом после победы в первом матче (1-0) и хорошей выездной статистикой в Лиге Конференций – команда не проигрывает в девяти из одиннадцати последних гостевых матчей этого турнира. Атака киевлян стабильна: в среднем за последние пять игр они забивают 1,00 гола и имеют опыт игры в еврокубках. Однако защита гостей выглядит уязвимой – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,20 гола, что может позволить «Карабаху» забить на своем поле. В чемпионате Украины «Динамо» показывает хорошие результаты, но в предыдущих раундах Лиги Европы команда уступила «ПАОК» (0-2 и 2-3), что говорит о проблемах против организованных соперников.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Карабах» силен в обороне и дома, тогда как «Динамо» имеет преимущество в счете и опыте, но уязвимо в защите. Хозяева будут давить с первых минут, и при их надежной обороне даже один гол может принести победу. Киевляне, в свою очередь, будут рассчитывать на контратаки, но их защита может не выдержать давления. Учитывая домашнюю поддержку и оборонительную дисциплину, «Карабах» выглядит фаворитом в этом матче.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Динамо Киев» одержало победу на своем поле со счетом 1-0, что дает украинскому клубу психологическое преимущество. Однако в товарищеском матче 2018 года «Карабах» уступил 0-1, но те данные устарели. Текущая форма «Карабаха» впечатляет: команда практически не пропускает (0,20 гола за игру) и стабильно забивает дома. «Динамо» на выезде в Лиге Конференций стабильно, но их защита пропускает больше (1,20 гола за игру), что создает возможности для хозяев. Учитывая, что «Карабаху» нужно отыгрываться, они будут действовать агрессивно, и их оборона способна сдержать атаки киевлян.

Личные встречи Побед - 1 (50%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (50%) 2 Забитых мячей 1 1 В среднем за матч 0.5 2:0 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч Лига конференций, 3 раунд Карабах 2 : 0 Динамо К Лига конференций, 3 раунд Карабах 2 : 0 Динамо К Лига конференций, 3 раунд Динамо К 1 : 0 Карабах

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Карабаха». Хозяева обладают надежной защитой (0,20 пропущенных гола за игру), стабильно забивают дома и будут предельно мотивированы перед родными болельщиками. Гости, несмотря на преимущество после первого матча, имеют проблемы в обороне (1,20 пропущенных) и не всегда уверенно действуют в выездных еврокубковых матчах против организованных соперников. Ожидаем, что «Карабах» добьется победы, которая позволит им сравнять счет по сумме двух матчей и перевести игру в дополнительное время. Ставка: победа «Карабаха» с коэффициентом 1,83.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Карабахом» и «Динамо Киев» состоится 13 августа 2026 года в Баку на стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 19-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.