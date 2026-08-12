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«Карабах» — «Динамо Киев»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

12 августа 2026 10:45
Карабах - Динамо К
13 авг. 2026, четверг 19:00 | Лига конференций, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.83
Победа «Карабаха»
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Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Карабахом» и «Динамо Киев» пройдет 13 августа в Баку на стадионе имени Тофика Бахрамова. Хозяева из Азербайджана подходят к игре после минимального поражения в первом матче (0-1) и нуждаются в победе, чтобы пройти дальше, при этом их оборона выглядит практически неприступной – в среднем они пропускают всего 0,20 гола за последние пять игр. Гости из Украины, напротив, имеют комфортное преимущество и отличаются стабильностью на выезде в еврокубках – они не проигрывают в девяти из одиннадцати последних гостевых матчей Лиги Конференций. Сможет ли азербайджанский клуб использовать фактор домашнего поля и отыграть дефицит, или киевляне подтвердят свой статус фаворита и пройдут в следующий раунд?

Кто победит в матче

В пользу «Карабаха» говорит их феноменальная игра в обороне и мощная домашняя поддержка. Азербайджанский клуб пропускает в среднем всего 0,20 гола за последние пять матчей, что делает его одной из самых надежных команд в квалификации. В первом матче «Карабах» уступил минимально (0-1), но при этом не позволил сопернику создать большое количество моментов. В предыдущих раундах Лиги Европы команда демонстрировала дисциплинированную игру: две нулевые ничьи с «ЦСКА София» и разгром «Вестри» (3-0 и 3-0). Атака хозяев стабильна – в среднем за последние пять игр они забивают 1,20 гола и забивают в трех последних матчах. На своем поле «Карабах» способен на многое, и при такой защите даже один гол может стать победным.

«Динамо Киев» подходит к ответной игре с преимуществом после победы в первом матче (1-0) и хорошей выездной статистикой в Лиге Конференций – команда не проигрывает в девяти из одиннадцати последних гостевых матчей этого турнира. Атака киевлян стабильна: в среднем за последние пять игр они забивают 1,00 гола и имеют опыт игры в еврокубках. Однако защита гостей выглядит уязвимой – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,20 гола, что может позволить «Карабаху» забить на своем поле. В чемпионате Украины «Динамо» показывает хорошие результаты, но в предыдущих раундах Лиги Европы команда уступила «ПАОК» (0-2 и 2-3), что говорит о проблемах против организованных соперников.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Карабах» силен в обороне и дома, тогда как «Динамо» имеет преимущество в счете и опыте, но уязвимо в защите. Хозяева будут давить с первых минут, и при их надежной обороне даже один гол может принести победу. Киевляне, в свою очередь, будут рассчитывать на контратаки, но их защита может не выдержать давления. Учитывая домашнюю поддержку и оборонительную дисциплину, «Карабах» выглядит фаворитом в этом матче.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Динамо Киев» одержало победу на своем поле со счетом 1-0, что дает украинскому клубу психологическое преимущество. Однако в товарищеском матче 2018 года «Карабах» уступил 0-1, но те данные устарели. Текущая форма «Карабаха» впечатляет: команда практически не пропускает (0,20 гола за игру) и стабильно забивает дома. «Динамо» на выезде в Лиге Конференций стабильно, но их защита пропускает больше (1,20 гола за игру), что создает возможности для хозяев. Учитывая, что «Карабаху» нужно отыгрываться, они будут действовать агрессивно, и их оборона способна сдержать атаки киевлян.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (50%)
2
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
0.5
2:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Лига конференций, 3 раунд
Карабах
2 : 0
13.08.2026
Динамо К
Лига конференций, 3 раунд
Карабах
2 : 0
13.08.2026
Динамо К
Лига конференций, 3 раунд
Динамо К
1 : 0
06.08.2026
Карабах

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
23
Мартин Зломислич
ВР
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
35
Педро Бикальо
ОП
10
Абделлах Зубир
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
20
Кади Боржес
АП
21
Алексей Кащук
ПВ
7
Джали Муаддиб
ЦФ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Динамо К
71
Вячеслав Суркис
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
5
Алексей Сыч
ОП
6
Владимир Бражко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
70
Богдан Редушко
ЛФ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Костюк
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
77
Матеуш Кочальски
ВР
5
Бруну Ланга
ЛЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
29
Реналдо Сефас
ЛВ
49
Ali Bashirov
ЦП
88
Samuel Lobato
ЦП
32
H. Cabrayilzada
ЦП
9
Хони Монтиэль
АП
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Динамо К
43
Илья Ольховый
ВР
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
16
Шола Огундана
ЛВ
91
Николай Михайленко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
14
Pavlo Liusin
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
99
Pierre Mounguengue
ЦФ
3-1-2-2-2
23
Зломислич
4
Варконьи
15
Гусейнов
1
Силва
35
Бикальо
10
Зубир
8
Янкович
20
Боржес
21
Кащук
44
Джафаргулиев
7
Муаддиб
3-2-3-2
71
Суркис
40
Биловар
32
Михавко
44
Дубинчак
5
Сыч
6
Бражко
15
Рубчинский
39
Герреро
21
Лонвейк
11
Пономаренко
70
Редушко
44
Джафаргулиев
5
Ланга
5
Ланга
44
Джафаргулиев
Алмейда
88
88
Алмейда
21
Кащук
9
Монтиэль
9
Монтиэль
21
Кащук
20
Боржес
29
Сефас
29
Сефас
20
Боржес
7
Муаддиб
9
Гурбанлы
9
Гурбанлы
7
Муаддиб
39
Герреро
18
Тымчик
18
Тымчик
39
Герреро
21
Лонвейк
10
Шапаренко
10
Шапаренко
21
Лонвейк
15
Рубчинский
29
Буяльский
29
Буяльский
15
Рубчинский
70
Редушко
22
Кабаев
22
Кабаев
70
Редушко
44
Дубинчак
16
Огундана
16
Огундана
44
Дубинчак
Остались в запасе
Карабах
Динамо К
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
77
Матеуш Кочальски
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
49
Ali Bashirov
ЦП
32
H. Cabrayilzada
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
43
Илья Ольховый
ВР
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
14
Pavlo Liusin
ЦП
99
Pierre Mounguengue
ЦФ
Главный тренер
Игорь Костюк
Остались в запасе
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
77
Матеуш Кочальски
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
49
Ali Bashirov
ЦП
32
H. Cabrayilzada
ЦП
Остались в запасе
43
Илья Ольховый
ВР
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
14
Pavlo Liusin
ЦП
99
Pierre Mounguengue
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Игорь Костюк

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Карабаха». Хозяева обладают надежной защитой (0,20 пропущенных гола за игру), стабильно забивают дома и будут предельно мотивированы перед родными болельщиками. Гости, несмотря на преимущество после первого матча, имеют проблемы в обороне (1,20 пропущенных) и не всегда уверенно действуют в выездных еврокубковых матчах против организованных соперников. Ожидаем, что «Карабах» добьется победы, которая позволит им сравнять счет по сумме двух матчей и перевести игру в дополнительное время. Ставка: победа «Карабаха» с коэффициентом 1,83.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Карабахом» и «Динамо Киев» состоится 13 августа 2026 года в Баку на стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 19-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.

«Карабах» – «Динамо Киев»:смотреть онлайн

1.83
Победа «Карабаха»
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Автор: Ланьков Роман
Лига конференций Динамо К Карабах
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