Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Тоболом» и «Партизаном» пройдет 13 августа в Костанае на стадионе «Орталык Костанай». Хозяева из Казахстана подходят к игре после разгромного поражения в первом матче (0-3) и нуждаются в чуде, чтобы пройти дальше, однако их домашняя форма внушает уважение – они не проигрывают в пяти последних матчах на своем поле. Гости из Сербии, напротив, находятся в отличном состоянии: они не проигрывают в девяти из одиннадцати последних матчей, забивают в десяти встречах подряд и уже практически обеспечили себе выход в следующий раунд. Сможет ли казахстанский клуб использовать домашнюю поддержку и хотя бы реабилитироваться за разгром, или «Партизан» вновь покажет свою силу и оформит уверенный проход?

Кто победит в матче

В пользу «Тобола» говорит прежде всего их домашняя статистика. Казахстанский клуб не проигрывает в пяти последних матчах на своем поле, что свидетельствует о серьезной поддержке трибун и умении действовать в родных стенах. В первом матче «Тобол» уступил 0-3, но при этом действовал на выезде, где результаты у команды значительно скромнее. В чемпионате Казахстана команда показывает стабильные результаты: победа над «Атырау» (1-0) и ничья с «Ордабасы» (0-2) подтверждают их боевой настрой. Однако атака «Тобола» выглядит крайне слабой – в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,60 гола за матч, что против такой обороны, как у «Партизана», выглядит приговором. Защита хозяев также не блещет надежностью: они пропускают в трех последних матчах и в среднем за последние пять игр пропускают 1,40 гола.

«Партизан» подходит к ответной игре с колоссальным преимуществом. Сербский гранд не проигрывает в девяти из одиннадцати последних матчей, а его атака действует разрушительно – в среднем за последние пять игр они забивают 2,40 гола и забивают в десяти последних матчах подряд. В первом матче «Партизан» уверенно разгромил «Тобол» на своем поле (3-0), не позволив сопернику создать серьезных моментов. Оборона гостей выглядит практически неприступной – в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,60 гола, что делает их одной из самых надежных команд в квалификации. В чемпионате Сербии команда показывает яркий футбол, несмотря на недавнее поражение от ИМТ (1-2), но в целом «Партизан» выглядит уверенно и способен забить на выезде, что еще больше осложнит задачу хозяевам.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о значительном превосходстве «Партизана». Сербский клуб имеет преимущество в классе, опыте и текущей форме, а также комфортное преимущество после первого матча. «Тобол» будет стараться использовать домашнее поле и агрессивно атаковать с первых минут, чтобы хотя бы забить гол престижа, но их слабая атака против надежной защиты соперника – это серьезная проблема. Ожидается, что «Партизан» подтвердит свой статус фаворита и уверенно пройдет в следующий раунд, даже если казахстанцы смогут создать моменты.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Партизан» одержал разгромную победу на своем поле со счетом 3-0, что дает сербскому клубу колоссальное психологическое преимущество. Текущая форма «Партизана» впечатляет: девять матчей без поражений из одиннадцати, 2,40 гола за игру и 0,60 пропущенных. «Тобол» дома стабилен (пять матчей без поражений), но их атака крайне слаба (0,60 гола за игру), что против такой защиты, как у «Партизана», выглядит критическим недостатком. Учитывая разницу в классе и преимущество сербов в три мяча, казахстанскому клубу остается лишь бороться за престиж.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 2 (100%) 1 Забитых мячей 5 0.5 В среднем за матч 2.5 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч Лига конференций, 3 раунд Тобол 1 : 2 Партизан Лига конференций, 3 раунд Тобол 1 : 2 Партизан Лига конференций, 3 раунд Партизан 3 : 0 Тобол

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Партизана». Сербский клуб находится в отличной форме (не проигрывает в девяти из одиннадцати матчей), забивает в десяти встречах подряд и уже разгромил «Тобол» в первом матче (3-0). Хозяева, несмотря на домашнюю поддержку, имеют серьезные проблемы в атаке (0,60 гола за игру) и уступают в классе. Ожидаем, что «Партизан» подтвердит свой статус фаворита и одержит победу, которая оформит их выход в следующий раунд. Ставка: победа «Партизана» с коэффициентом 2,30.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Тоболом» и «Партизаном» состоится 13 августа 2026 года в Костанае на стадионе «Орталык Костанай» и начнется в 18-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.