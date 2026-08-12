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«Тобол» — «Партизан»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

12 августа 2026 9:57
Тобол - Партизан
13 авг. 2026, четверг 18:00 | Лига конференций, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
2.30
Победа «Партизана»
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Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Тоболом» и «Партизаном» пройдет 13 августа в Костанае на стадионе «Орталык Костанай». Хозяева из Казахстана подходят к игре после разгромного поражения в первом матче (0-3) и нуждаются в чуде, чтобы пройти дальше, однако их домашняя форма внушает уважение – они не проигрывают в пяти последних матчах на своем поле. Гости из Сербии, напротив, находятся в отличном состоянии: они не проигрывают в девяти из одиннадцати последних матчей, забивают в десяти встречах подряд и уже практически обеспечили себе выход в следующий раунд. Сможет ли казахстанский клуб использовать домашнюю поддержку и хотя бы реабилитироваться за разгром, или «Партизан» вновь покажет свою силу и оформит уверенный проход?

Кто победит в матче

В пользу «Тобола» говорит прежде всего их домашняя статистика. Казахстанский клуб не проигрывает в пяти последних матчах на своем поле, что свидетельствует о серьезной поддержке трибун и умении действовать в родных стенах. В первом матче «Тобол» уступил 0-3, но при этом действовал на выезде, где результаты у команды значительно скромнее. В чемпионате Казахстана команда показывает стабильные результаты: победа над «Атырау» (1-0) и ничья с «Ордабасы» (0-2) подтверждают их боевой настрой. Однако атака «Тобола» выглядит крайне слабой – в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,60 гола за матч, что против такой обороны, как у «Партизана», выглядит приговором. Защита хозяев также не блещет надежностью: они пропускают в трех последних матчах и в среднем за последние пять игр пропускают 1,40 гола.

«Партизан» подходит к ответной игре с колоссальным преимуществом. Сербский гранд не проигрывает в девяти из одиннадцати последних матчей, а его атака действует разрушительно – в среднем за последние пять игр они забивают 2,40 гола и забивают в десяти последних матчах подряд. В первом матче «Партизан» уверенно разгромил «Тобол» на своем поле (3-0), не позволив сопернику создать серьезных моментов. Оборона гостей выглядит практически неприступной – в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,60 гола, что делает их одной из самых надежных команд в квалификации. В чемпионате Сербии команда показывает яркий футбол, несмотря на недавнее поражение от ИМТ (1-2), но в целом «Партизан» выглядит уверенно и способен забить на выезде, что еще больше осложнит задачу хозяевам.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о значительном превосходстве «Партизана». Сербский клуб имеет преимущество в классе, опыте и текущей форме, а также комфортное преимущество после первого матча. «Тобол» будет стараться использовать домашнее поле и агрессивно атаковать с первых минут, чтобы хотя бы забить гол престижа, но их слабая атака против надежной защиты соперника – это серьезная проблема. Ожидается, что «Партизан» подтвердит свой статус фаворита и уверенно пройдет в следующий раунд, даже если казахстанцы смогут создать моменты.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Партизан» одержал разгромную победу на своем поле со счетом 3-0, что дает сербскому клубу колоссальное психологическое преимущество. Текущая форма «Партизана» впечатляет: девять матчей без поражений из одиннадцати, 2,40 гола за игру и 0,60 пропущенных. «Тобол» дома стабилен (пять матчей без поражений), но их атака крайне слаба (0,60 гола за игру), что против такой защиты, как у «Партизана», выглядит критическим недостатком. Учитывая разницу в классе и преимущество сербов в три мяча, казахстанскому клубу остается лишь бороться за престиж.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 2 (100%)
1
Забитых мячей
5
0.5
В среднем за матч
2.5
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Лига конференций, 3 раунд
Тобол
1 : 2
13.08.2026
Партизан
Лига конференций, 3 раунд
Тобол
1 : 2
13.08.2026
Партизан
Лига конференций, 3 раунд
Партизан
3 : 0
06.08.2026
Тобол

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
17
Ислам Чесноков
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
13
A. Cisse
ЦФ
18
Урош Милованович
ЦФ
30
Луис Герра
РФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Партизан
31
Miloš Krunić
ВР
44
Стефан Милич
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
24
Вукашин Джурджевич
ПЗ
32
Неманья Трифунович
ЛВ
25
Milan Roganović
ЦП
11
Милан Вукотич
ЦП
90
Zoran Alilović
ЦП
99
Bogdan Kostić
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
9
Эрик Койзек
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Тобол
35
Юрий Мелихов
ВР
44
Данил Устименко
ВР
25
Antonio Boršić
ЦЗ
4
N. Cavnic
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
14
Амин Талаль
ЦП
19
Даурен Жумат
ПВ
Партизан
1
Марко Милошевич
ВР
41
Tarik Banjic
ВР
5
Mateja Milovanović
ЦЗ
33
Stefan Petrović
ЦЗ
40
Никола Симич
ЦЗ
39
Зубайру Ибрахим
ЛВ
7
Чака Траоре
ЛВ
8
Aleks Zeković
ЦП
20
Samson Nwulu
ЦП
46
Marko Lekić
ЦФ
89
Jeh
ЦФ
3-2-1-4
1
Бусурманов
3
Асранкулов
5
Ндиайе
72
Сенхаджи
21
Жагоров
8
Тагыберген
17
Чесноков
18
Милованович
13
99
Лисакович
30
Герра
3-4-2-1
31
24
Джурджевич
23
Митрович
44
Милич
11
Вукотич
90
99
25
19
Сек
32
Трифунович
9
Койзек
3
Асранкулов
25
25
3
Асранкулов
8
Тагыберген
14
Талаль
14
Талаль
8
Тагыберген
18
Милованович
17
Зуев
17
Зуев
18
Милованович
90
8
8
90
11
Вукотич
20
20
11
Вукотич
39
Ибрахим
39
Ибрахим
99
7
Траоре
7
Траоре
99
9
Койзек
89
89
9
Койзек
Остались в запасе
Тобол
Партизан
35
Юрий Мелихов
ВР
44
Данил Устименко
ВР
4
N. Cavnic
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ОП
19
Даурен Жумат
ПВ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
1
Марко Милошевич
ВР
41
Tarik Banjic
ВР
5
Mateja Milovanović
ЦЗ
33
Stefan Petrović
ЦЗ
40
Никола Симич
ЦЗ
46
Marko Lekić
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
44
Данил Устименко
ВР
4
N. Cavnic
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ОП
19
Даурен Жумат
ПВ
Остались в запасе
1
Марко Милошевич
ВР
41
Tarik Banjic
ВР
5
Mateja Milovanović
ЦЗ
33
Stefan Petrović
ЦЗ
40
Никола Симич
ЦЗ
46
Marko Lekić
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Главный тренер
Саша Илич

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Партизана». Сербский клуб находится в отличной форме (не проигрывает в девяти из одиннадцати матчей), забивает в десяти встречах подряд и уже разгромил «Тобол» в первом матче (3-0). Хозяева, несмотря на домашнюю поддержку, имеют серьезные проблемы в атаке (0,60 гола за игру) и уступают в классе. Ожидаем, что «Партизан» подтвердит свой статус фаворита и одержит победу, которая оформит их выход в следующий раунд. Ставка: победа «Партизана» с коэффициентом 2,30.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Тоболом» и «Партизаном» состоится 13 августа 2026 года в Костанае на стадионе «Орталык Костанай» и начнется в 18-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Тобол» – «Партизан»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

2.30
Победа «Партизана»
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Автор: Орлов Максим
Лига конференций Партизан Тобол
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