13 января в рамках 15 тура Высшей лиги Саудовской Аравии «Дамак» примет «Аль-Иттихад». Команды подходят к матчу в совершенно разном состоянии. Хозяева продолжают борьбу за выживание, тогда как гости набрали отличный ход и уверенно закрепились в верхней части таблицы. Текущая форма соперников делает расклад перед встречей достаточно однозначным.

«Дамак»

«Дамак» занимает 14 место с 9 очками после 13 туров. Команда испытывает серьезные трудности в атаке: всего 2 забитых мяча за последние пять матчей при среднем показателе 0.40 гола за игру. При этом оборона также не отличается надежностью – 7 пропущенных мячей за тот же отрезок. Домашний фактор не приносит пользы: «Дамак» не выигрывает на своем поле уже в семи матчах подряд и редко навязывает соперникам высокий темп.

«Аль-Иттихад»

Гости находятся на 6 месте с 26 очками и идут на серии из пяти побед подряд в чемпионате. «Аль-Иттихад» стабильно забивает в каждом матче и демонстрирует почти идеальную игру в защите – всего один пропущенный мяч за последние пять встреч. В среднем команда забивает 2.20 гола за игру, подтверждая статус одного из самых результативных коллективов лиги. Дополнительным фактором в пользу гостей является стабильная статистика личных встреч, где «Аль-Иттихад» регулярно поражает ворота «Дамака».

Факты о командах

«Дамак»

Не выигрывает дома в 7 последних матчах

Забивает в среднем 0.40 гола за игру

Пропускает в среднем 1.40 гола за матч

Проиграл два последних матча с общим счетом 0:6

«Аль-Иттихад»

Побеждает в 6 последних матчах

Забивает в 8 матчах подряд

Пропускает в среднем 0.20 гола за игру

Забивает в 11 последних матчах против «Дамака»

Прогноз на матч «Дамак» – «Аль-Иттихад»

С учетом текущей формы и статистики встреч «Аль-Иттихад» выглядит явным фаворитом. Гости уверенно реализуют моменты и практически не допускают ошибок в обороне, тогда как «Дамак» испытывает острый дефицит голов и не может воспользоваться преимуществом своего поля. Наиболее логичным выглядит уверенная победа гостей при контроле хода встречи.

Рекомендованные ставки