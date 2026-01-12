Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Дамак» – «Аль-Иттихад»: прогноз и ставки на матч 13 января с коэффициентом 1.65

12 января 2026 9:20
Дамак - Аль-Иттихад
13 янв. 2026, вторник 20:30 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Фора «Аль-Иттихада» (-1)
Сделать ставку

13 января в рамках 15 тура Высшей лиги Саудовской Аравии «Дамак» примет «Аль-Иттихад». Команды подходят к матчу в совершенно разном состоянии. Хозяева продолжают борьбу за выживание, тогда как гости набрали отличный ход и уверенно закрепились в верхней части таблицы. Текущая форма соперников делает расклад перед встречей достаточно однозначным.

«Дамак»

«Дамак» занимает 14 место с 9 очками после 13 туров. Команда испытывает серьезные трудности в атаке: всего 2 забитых мяча за последние пять матчей при среднем показателе 0.40 гола за игру. При этом оборона также не отличается надежностью – 7 пропущенных мячей за тот же отрезок. Домашний фактор не приносит пользы: «Дамак» не выигрывает на своем поле уже в семи матчах подряд и редко навязывает соперникам высокий темп.

«Аль-Иттихад»

Гости находятся на 6 месте с 26 очками и идут на серии из пяти побед подряд в чемпионате. «Аль-Иттихад» стабильно забивает в каждом матче и демонстрирует почти идеальную игру в защите – всего один пропущенный мяч за последние пять встреч. В среднем команда забивает 2.20 гола за игру, подтверждая статус одного из самых результативных коллективов лиги. Дополнительным фактором в пользу гостей является стабильная статистика личных встреч, где «Аль-Иттихад» регулярно поражает ворота «Дамака».

Факты о командах

«Дамак»

  • Не выигрывает дома в 7 последних матчах
  • Забивает в среднем 0.40 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за матч
  • Проиграл два последних матча с общим счетом 0:6

«Аль-Иттихад»

  • Побеждает в 6 последних матчах
  • Забивает в 8 матчах подряд
  • Пропускает в среднем 0.20 гола за игру
  • Забивает в 11 последних матчах против «Дамака»

Личные встречи
40% (2)
20% (1)
40% (2)
7
Забитых мячей
7
1.4
В среднем за матч
1.4
3:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Дамак
1 : 1
13.01.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
26.05.2025
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Дамак
2 : 1
27.01.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Иттихад
3 : 1
23.05.2024
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Дамак
3 : 1
07.12.2023
Аль-Иттихад

Прогноз на матч «Дамак» – «Аль-Иттихад»

С учетом текущей формы и статистики встреч «Аль-Иттихад» выглядит явным фаворитом. Гости уверенно реализуют моменты и практически не допускают ошибок в обороне, тогда как «Дамак» испытывает острый дефицит голов и не может воспользоваться преимуществом своего поля. Наиболее логичным выглядит уверенная победа гостей при контроле хода встречи.

Рекомендованные ставки

  • Фора «Аль-Иттихада» (-1) – коэффициент 1.65

1.65
Фора «Аль-Иттихада» (-1)
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттихад Дамак
Другие прогнозы
15.01.2026
20:30
1.70
Италия. Серия А, 16 тур
Верона - Болонья
Двойной шанс «Верона» (1X)
15.01.2026
22:45
1.75
Италия. Серия А, 16 тур
Комо - Милан
Тотал меньше 2.5 голов
15.01.2026
23:00
1.64
Испания. Кубок, 1/8 финала
Расинг - Барселона
Победа «Барселоны» с форой (-1.5)
16.01.2026
17:45
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Халидж - Аль-Охдуд
Победа «Халиджа»
16.01.2026
22:30
1.90
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер - Айнтрахт
Победа «Айнтрахта» с форой (0)
16.01.2026
23:00
1.73
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол - Жирона
Тотал меньше 2.5 голов
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 