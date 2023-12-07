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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Дамак - Аль-Иттихад
Дамак - Аль-Иттихад: обзор матча 07 декабря 2023
Дамак
07.12.2023, четверг, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Аль-Иттихад
12'
Д. Н'Куду
45+7'
Д. Н'Куду
46'
М. Гроэ (АГ)
45+3'
А. Хамдалла (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дамак - Аль-Иттихад
90'
+2
Желтая карточка
Х. Кадеш
Замена
Б. Мунши
️️️️
Д. Антолич
86'
Замена
Р. Солан
️️️️
А. Аль-Зайн
86'
75'
Желтая карточка
Ф. Аль-Шамрани
72'
Замена
А. Камара
️️️️
С. Джамаан Аль-Амри
68'
Желтая карточка
А. Хамдалла
Замена
А. Сесай
️️️️
А. Аль-Шахрани
65'
63'
Замена
Ф. Аль-Шамрани
️️️️
М. Аль-Сахафи
63'
Замена
Фабиньо
️️️️
Н. Канте
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
М. Гроэ
46'
ГОЛ! 2:1!
Д. Н'Куду
45'
+7
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Хамдалла
Желтая карточка
С. Аль-Хавсави
22'
15'
Замена
М. Шанкити
️️️️
Л. Фелипе
ГОЛ! 1:0!
Д. Н'Куду
Пас отдал
А. Аль-Шахрани
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дамак
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
12
Сануси Аль-Хавсави
ЛЗ
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
15
Фарук Шафаи
(К)
ЦЗ
3
Абделькадер Бедран
ЦЗ
8
Тарек Хамед
ОП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
14
Абдулазиз Аль-Шахрани
АП
49
Ахмад Аль-Зайн
ПВ
Главный тренер
Космин Контра
Аль-Иттихад
43
Марсело Гроэ
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
2
Закария Хавсави
ЛЗ
4
Умар Хавсави
(К)
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
77
Игор Коронадо
АП
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
Дамак
40
Мустафа Зегба
ВР
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
12
Абдулазиз Макин
ЛВ
23
Абдулазиз Маджраши
ОП
16
Бадр Мунши
ОП
15
Рамзи Солан
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Аль-Иттихад
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
70
Аруне Камара
ЦФ
90
Талаль Хаджи
ЦФ
4-1-3-2
33
Аль-Махасне
21
Аль-Анази
15
Шафаи
3
Бедран
12
Аль-Хавсави
8
Хамед
14
Н'Куду
10
Станчу
8
Антолич
14
Аль-Шахрани
49
Аль-Зайн
4-2-3-1
43
Гроэ
15
Кадеш
4
Хавсави
5
Фелипе
2
Хавсави
91
Канте
8
Аль-Гамди
22
Аль-Сахафи
77
Коронадо
11
Аль-Амри
9
Хамдалла
8
Антолич
16
Мунши
16
Мунши
8
Антолич
49
Аль-Зайн
15
Солан
15
Солан
49
Аль-Зайн
14
Аль-Шахрани
9
Сесай
9
Сесай
14
Аль-Шахрани
5
Фелипе
13
Шанкити
13
Шанкити
5
Фелипе
91
Канте
6
Фабиньо
6
Фабиньо
91
Канте
22
Аль-Сахафи
29
Аль-Шамрани
29
Аль-Шамрани
22
Аль-Сахафи
11
Аль-Амри
70
Камара
70
Камара
11
Аль-Амри
Остались в запасе
Дамак
Аль-Иттихад
40
Мустафа Зегба
ВР
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
23
Абдулазиз Маджраши
ОП
12
Абдулазиз Макин
ЛВ
Главный тренер
Космин Контра
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
90
Талаль Хаджи
ЦФ
Остались в запасе
40
Мустафа Зегба
ВР
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
23
Абдулазиз Маджраши
ОП
12
Абдулазиз Макин
ЛВ
Остались в запасе
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
90
Талаль Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Дамак - Аль-Иттихад
1
3
Всего ударов по воротам
5
6
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
4
8
Офсайды
2
2
Количество передач
139
176
Сейвы
2
0
Точность передач %
79
83
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Матчи команд
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Наср
4 : 1
21.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Дамак
3 : 0
15.05.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
10.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
0 : 2
02.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
28.04.2026
Дамак
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
27.11.2026
Неом
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.11.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Нефтчи
1 : 2
26.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.10.2026
Аль-Дирия
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