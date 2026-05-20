21 мая в рамках 34-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии встретятся «Аль-Наср» и «Дамак». Хозяева занимают 1-е место с 83 очками после 33 туров – чемпион уже определeн. Гости располагаются на 15-й строчке с 29 очками и борются за выживание. Ожидается доминирование фаворита.

«Аль-Наср»

Чемпион подходит к матчу с фантастическими показателями: больше всех побед (27), лучшая разница мячей (+60), больше всех забитых голов (87). Команда забивает в 29 из 30 последних матчей и в 24 подряд в Высшей лиге. В последних 5 играх «Аль-Наср» забил 8 голов (1.60 в среднем) и пропустил 7 (1.40 в среднем). Пропускает в 4 последних матчах подряд – единственная тревожная тенденция. Лучший бомбардир Криштиану Роналду (28 голов в 35 матчах) – живая легенда.

«Дамак»

Гости находятся в зоне стыковых матчей и desperately нуждаются в очках. В последних 5 играх «Дамак» забил 6 голов (1.20 в среднем) и пропустил 5 (1.00 в среднем). Оборона выглядит неплохо – всего 1 пропущенный в среднем. Однако команда проигрывает в 3 последних гостевых матчах подряд. В прошлом туре была одержана победа над «Аль-Фейхой» (3:0). Лучший бомбардир Валентин Вада (11 голов в 34 матчах) – главная угроза.

Факты о командах:

«Аль-Наср»

Занимает 1-е место (чемпион), набрав 83 очка после 33 туров

Больше всех побед в турнире – 27

Лучшая разница мячей – +60

Больше всех забитых голов – 87

Забивает в 29 из 30 последних матчей

Пропускает в 4 последних матчах подряд

В среднем: 1.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Криштиану Роналду (28 голов в 35 матчах)

«Дамак»

Занимает 15-е место (зона стыков), набрав 29 очков после 33 туров

Три поражения подряд в гостях

В среднем: 1.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Валентин Вада (11 голов в 34 матчах)

История личных встреч

«Аль-Наср» побеждает в 9 последних очных матчах против «Дамака»

«Аль-Наср» забивает в 14 последних матчах против этого соперника

Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Дамак»

«Аль-Наср» – абсолютный доминатор саудовского футбола в этом сезоне. Лучшая атака (87 голов), лучшая разница мячей (+60), 9 побед подряд в очных встречах с «Дамаком» и 14 матчей подряд с забитыми голами против этого соперника. Даже несмотря на то, что чемпионский титул уже оформлен, Роналду и компания захотят порадовать домашних болельщиков в последнем матче сезона. «Дамак» борется за выживание и будет цепляться за очки, но класс соперника слишком высок. Проблема «Аль-Насра» – оборона (пропускает в 4 последних матчах), что может позволить «Дамаку» отличиться. Однако это вряд ли помешает хозяевам одержать очередную победу.

Рекомендованные ставки: