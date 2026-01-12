13 января в рамках 17 тура чемпионата Германии «Штутгарт» на своем поле примет «Айнтрахт». Команды ведут борьбу за места в еврокубковой зоне и подходят к матчу в хорошем игровом тонусе. Турнирное положение и текущая форма соперников делают эту встречу одной из самых интригующих в туре.

«Штутгарт»

Хозяева проводят стабильный сезон и после 16 туров имеют 29 очков, занимая 5 место в таблице. Команда не проигрывает в пяти последних матчах, а в прошлом туре уверенно разгромила «Байер» со счетом 4:1. «Штутгарт» демонстрирует мощную атаку – 15 голов за последние пять игр, при этом оборона выглядит надежно и пропустила всего 4 мяча за тот же отрезок.

«Айнтрахт»

Гости располагаются на 7 позиции с 26 очками и также идут без поражений в трех последних матчах Бундеслиги. В предыдущем туре «Айнтрахт» сыграл результативную ничью с «Боруссией» Дортмунд (3:3). При этом оборона команды остается уязвимой – 12 пропущенных мячей за последние пять встреч, что заметно контрастирует с более скромной результативностью в атаке.

Факты о командах

«Штутгарт»

Не проигрывает в 5 последних матчах

Забивает в среднем 3.00 гола за игру в последних 5 встречах

Пропускает в среднем 0.80 гола за матч

Забивал в 10 из 12 последних матчей против «Айнтрахта»

«Айнтрахт»

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей Бундеслиги

Забивает в 12 из 14 последних очных встреч

Пропускает в среднем 2.40 гола за игру в последних 5 матчах

Пропускает в 7 из 9 последних встреч

Прогноз на матч «Штутгарт» – «Айнтрахт»

«Штутгарт» выглядит более сбалансированной командой на текущем отрезке и уверенно играет дома, тогда как «Айнтрахт» часто допускает ошибки в обороне. При этом гости регулярно забивают, что повышает вероятность результативного сценария. Хозяева имеют хорошие шансы взять очки, а игра может пройти в атакующем ключе.

Рекомендованные ставки