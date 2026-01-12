Введите ваш ник на сайте
«Штутгарт» – «Айнтрахт»: прогноз и ставки на матч 13 января с коэффициентом 1.78

12 января 2026 9:58
Штутгарт - Айнтрахт
13 янв. 2026, вторник 20:30 | Германия. Бундеслига, 17 тур
Перейти в онлайн матча
1.78
Победа «Штутгарта» с форой (0)
Сделать ставку

13 января в рамках 17 тура чемпионата Германии «Штутгарт» на своем поле примет «Айнтрахт». Команды ведут борьбу за места в еврокубковой зоне и подходят к матчу в хорошем игровом тонусе. Турнирное положение и текущая форма соперников делают эту встречу одной из самых интригующих в туре.

«Штутгарт»

Хозяева проводят стабильный сезон и после 16 туров имеют 29 очков, занимая 5 место в таблице. Команда не проигрывает в пяти последних матчах, а в прошлом туре уверенно разгромила «Байер» со счетом 4:1. «Штутгарт» демонстрирует мощную атаку – 15 голов за последние пять игр, при этом оборона выглядит надежно и пропустила всего 4 мяча за тот же отрезок.

«Айнтрахт»

Гости располагаются на 7 позиции с 26 очками и также идут без поражений в трех последних матчах Бундеслиги. В предыдущем туре «Айнтрахт» сыграл результативную ничью с «Боруссией» Дортмунд (3:3). При этом оборона команды остается уязвимой – 12 пропущенных мячей за последние пять встреч, что заметно контрастирует с более скромной результативностью в атаке.

Факты о командах

«Штутгарт»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в среднем 3.00 гола за игру в последних 5 встречах
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за матч
  • Забивал в 10 из 12 последних матчей против «Айнтрахта»

«Айнтрахт»

  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей Бундеслиги
  • Забивает в 12 из 14 последних очных встреч
  • Пропускает в среднем 2.40 гола за игру в последних 5 матчах
  • Пропускает в 7 из 9 последних встреч

Личные встречи
47% (15)
19% (6)
34% (11)
61
Забитых мячей
52
1.91
В среднем за матч
1.63
5:4
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:5
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 17 тур
Штутгарт
3 : 2
13.01.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
1 : 0
29.03.2025
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Штутгарт
2 : 3
10.11.2024
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 29 тур
Штутгарт
3 : 0
13.04.2024
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
1 : 2
25.11.2023
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/2 финала
Штутгарт
2 : 3
03.05.2023
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 24 тур
Айнтрахт
1 : 1
11.03.2023
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
1 : 3
17.09.2022
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Штутгарт
2 : 3
05.02.2022
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
1 : 1
12.09.2021
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 24 тур
Айнтрахт
1 : 1
06.03.2021
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 2
07.11.2020
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
3 : 0
31.03.2019
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Штутгарт
0 : 3
02.11.2018
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 24 тур
Штутгарт
1 : 0
24.02.2018
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
2 : 1
30.09.2017
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 20 тур
Айнтрахт
2 : 4
06.02.2016
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 3 тур
Штутгарт
1 : 4
29.08.2015
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 26 тур
Штутгарт
3 : 1
21.03.2015
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
4 : 5
25.10.2014
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 23 тур
Айнтрахт
2 : 1
02.03.2014
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Штутгарт
1 : 1
22.09.2013
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 26 тур
Айнтрахт
1 : 2
17.03.2013
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
2 : 1
28.10.2012
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 24 тур
Айнтрахт
0 : 2
27.02.2011
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
1 : 2
03.10.2010
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 24 тур
Штутгарт
2 : 1
27.02.2010
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
0 : 3
26.09.2009
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 29 тур
Штутгарт
2 : 0
25.04.2009
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
2 : 2
09.11.2008
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт
4 : 1
03.05.2008
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 14 тур
Айнтрахт
1 : 4
24.11.2007
Штутгарт
Прогноз на матч «Штутгарт» – «Айнтрахт»

«Штутгарт» выглядит более сбалансированной командой на текущем отрезке и уверенно играет дома, тогда как «Айнтрахт» часто допускает ошибки в обороне. При этом гости регулярно забивают, что повышает вероятность результативного сценария. Хозяева имеют хорошие шансы взять очки, а игра может пройти в атакующем ключе.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Штутгарта» с форой (0) – коэффициент 1.78
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.72

1.78
Победа «Штутгарта» с форой (0)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Германия. Бундеслига Айнтрахт Штутгарт
