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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Штутгарт
Айнтрахт - Штутгарт: обзор матча 06 марта 2021
Айнтрахт
06.03.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Штутгарт
69'
Ф. Костич
68'
С. Калайджич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Штутгарт
88'
Замена
М. Сиссе
️️️️
С. Калайджич
87'
Замена
Д. Чурлинов
️️️️
Б. Соса
Замена
С. Цубер
️️️️
А. Юнес
86'
Замена
Т. Чендлер
️️️️
А. Туре
82'
77'
Желтая карточка
О. Мангала
Замена
А. Туре
️️️️
Э. Дурм
71'
Замена
С. Роде
️️️️
М. Хасебе
71'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Костич
69'
69'
Замена
А. Каразор
️️️️
К. Мавропанос
68'
ГОЛ! 0:1!
С. Калайджич
Пас отдал
М. Кемпф
62'
Замена
М. Климович
️️️️
Т. Кулибали
59'
Желтая карточка
Т. Кулибали
54'
Желтая карточка
Силас
Желтая карточка
М. Хинтереггер
31'
Желтая карточка
Э. Н'Дика
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
8
Амин Юнес
АП
9
Лука Йович
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Штутгарт
1
Грегор Кобель
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Орель Мангала
ОП
10
Филипп Ферстер
АП
26
Силас
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Айнтрахт
15
Маркус Шуберт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
17
Себастьян Роде
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
70
Айдин Хрустич
ЦФ
9
Рагнар Ахе
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
8
Науиру Ахамада
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
40
Матео Климович
АП
10
Даниэль Дидави
АП
70
Момо Сиссе
ПВ
4-2-2-2
1
Трапп
20
Хасебе
26
Н'Дика
13
Хинтереггер
37
Дурм
31
Илсанкер
97
Соу
18
Костич
8
Юнес
19
Силва
9
Йович
4-2-3-1
1
Кобель
2
Кемпф
3
Антон
15
Мавропанос
3
Соса
3
Эндо
23
Мангала
26
Силас
10
Ферстер
10
Кулибали
11
Калайджич
37
Дурм
6
Туре
6
Туре
37
Дурм
Туре
22
Чендлер
22
Чендлер
Туре
8
Юнес
7
Цубер
7
Цубер
8
Юнес
20
Хасебе
17
Роде
17
Роде
20
Хасебе
15
Мавропанос
16
Каразор
16
Каразор
15
Мавропанос
3
Соса
21
Чурлинов
21
Чурлинов
3
Соса
11
Калайджич
70
Сиссе
70
Сиссе
11
Калайджич
10
Кулибали
40
Климович
40
Климович
10
Кулибали
Остались в запасе
Айнтрахт
Штутгарт
15
Маркус Шуберт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
25
Аймен Баркок
АП
70
Айдин Хрустич
ЦФ
9
Рагнар Ахе
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
1
Фабиан Бредлов
ВР
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
25
Аймен Баркок
АП
70
Айдин Хрустич
ЦФ
9
Рагнар Ахе
ЦФ
Остались в запасе
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
1
Фабиан Бредлов
ВР
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Айнтрахт - Штутгарт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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