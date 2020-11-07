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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Айнтрахт
Штутгарт - Айнтрахт: обзор матча 07 ноября 2020
Штутгарт
07.11.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Айнтрахт
17'
Н. Гонсалес (П)
37'
Г. Кастро
61'
А. Силва
75'
Д. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Айнтрахт
Замена
Д. Дидави
️️️️
Г. Кастро
90'
Желтая карточка
Г. Кастро
88'
87'
Замена
Ф. Костич
️️️️
Д. Камада
Замена
С. Калайджич
️️️️
М. Климович
85'
80'
Замена
Д. Соу
️️️️
Ш. Илсанкер
Желтая карточка
Н. Гонсалес
77'
75'
ГОЛ! 2:2!
Д. Абрахам
Пас отдал
А. Баркок
Замена
В. Антон
️️️️
А. Каразор
72'
Замена
Т. Кулибали
️️️️
Силас
72'
61'
ГОЛ! 2:1!
А. Силва
Пас отдал
А. Баркок
54'
Желтая карточка
Б. Дост
54'
Желтая карточка
М. Хасебе
50'
Желтая карточка
А. Баркок
46'
Замена
А. Юнес
️️️️
А. Туре
46'
Замена
А. Баркок
️️️️
С. Цубер
ГОЛ! 2:0!
Г. Кастро
Пас отдал
Н. Гонсалес
37'
29'
Желтая карточка
Д. Абрахам
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Гонсалес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Грегор Кобель
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Орель Мангала
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
40
Матео Климович
АП
26
Силас
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Доминик Кор
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
18
Даичи Камада
АП
12
Бас Дост
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
10
Танги Кулибали
ЛВ
10
Филипп Ферстер
АП
10
Филипп Клемент
АП
10
Даниэль Дидави
АП
11
Саша Калайджич
ЦФ
Айнтрахт
15
Маркус Шуберт
ВР
3
Тута
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
8
Амин Юнес
АП
70
Айдин Хрустич
ЦФ
4-2-1-3
1
Кобель
3
Соса
16
Каразор
2
Кемпф
15
Штенцель
3
Эндо
23
Мангала
8
Кастро
31
Гонсалес
40
Климович
26
Силас
4-3-1-2
1
Трапп
6
Туре
13
Хинтереггер
19
Абрахам
20
Хасебе
31
Кор
31
Илсанкер
7
Цубер
18
Камада
19
Силва
12
Дост
26
Силас
10
Кулибали
10
Кулибали
26
Силас
16
Каразор
3
Антон
3
Антон
16
Каразор
8
Кастро
10
Дидави
10
Дидави
8
Кастро
40
Климович
11
Калайджич
11
Калайджич
40
Климович
31
Илсанкер
97
Соу
97
Соу
31
Илсанкер
7
Цубер
25
Баркок
25
Баркок
7
Цубер
6
Туре
8
Юнес
8
Юнес
6
Туре
18
Камада
18
Костич
18
Костич
18
Камада
Остались в запасе
Штутгарт
Айнтрахт
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
10
Филипп Ферстер
АП
10
Филипп Клемент
АП
1
Фабиан Бредлов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
15
Маркус Шуберт
ВР
3
Тута
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
70
Айдин Хрустич
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
10
Филипп Ферстер
АП
10
Филипп Клемент
АП
1
Фабиан Бредлов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
3
Тута
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
70
Айдин Хрустич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Штутгарт - Айнтрахт
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
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