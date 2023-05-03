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Расписание матчей
Германия. Кубок
Штутгарт - Айнтрахт
Штутгарт - Айнтрахт: обзор матча 03 мая 2023
Штутгарт
03.05.2023, среда, 21:45
Германия. Кубок, 1/2 финала
2 : 3
Завершен
Айнтрахт
19'
Т. Томаш
83'
Э. Мийо
51'
Э. Н'Дика
55'
Д. Камада
77'
Р. Коло Муани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Айнтрахт
90'
+4
Желтая карточка
К. Ленц
90'
+2
Желтая карточка
А. Бута
Вторая желтая
Б. Соса
85'
ГОЛ! 2:3!
Э. Мийо
Пас отдал
С. Гирасси
83'
83'
Замена
Р. Борре
️️️️
Р. Коло Муани
Желтая карточка
Х. Ито
81'
Желтая карточка
Б. Соса
81'
Замена
К. Фюрих
️️️️
В. Эндо
78'
78'
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
М. Гетце
77'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Р. Коло Муани
Желтая карточка
Ф. Бредлов
75'
Замена
Э. Мийо
️️️️
В. Антон
63'
Замена
Т. Кулибали
️️️️
Т. Томаш
63'
55'
ГОЛ! 1:2!
Д. Камада
Пас отдал
М. Хасебе
51'
ГОЛ! 1:1!
Э. Н'Дика
Пас отдал
Р. Коло Муани
46'
Замена
А. Бута
️️️️
С. Роде
Замена
Д. Загаду
️️️️
К. Мавропанос
32'
Желтая карточка
Т. Томаш
20'
ГОЛ! 1:0!
Т. Томаш
Пас отдал
Й. Вагноман
19'
Желтая карточка
С. Гирасси
9'
5'
Желтая карточка
Д. Соу
4'
Желтая карточка
М. Гетце
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
26
Силас
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
18
Даичи Камада
АП
27
Марио Гетце
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
28
Николас Нартей
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
35
Йеспер Линдстрем
АП
10
Пакстен Ааронсон
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
3-3-1-2
1
Бредлов
3
Антон
21
Ито
16
Каразор
3
Соса
3
Эндо
4
Вагноман
26
Силас
9
Гирасси
8
Томаш
4-2-3-1
1
Трапп
26
Н'Дика
3
Тута
20
Хасебе
3
Ленц
97
Соу
17
Роде
29
Эбимбе
27
Гетце
18
Камада
9
Муани
15
Мавропанос
23
Загаду
23
Загаду
15
Мавропанос
3
Антон
20
Мийо
20
Мийо
3
Антон
8
Томаш
10
Кулибали
10
Кулибали
8
Томаш
3
Эндо
10
Фюрих
10
Фюрих
3
Эндо
17
Роде
20
Бута
20
Бута
17
Роде
27
Гетце
35
Линдстрем
35
Линдстрем
27
Гетце
9
Муани
19
Борре
19
Борре
9
Муани
Остались в запасе
Штутгарт
Айнтрахт
21
Флориан Мюллер
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
28
Николас Нартей
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
1
Диант Рамай
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
10
Пакстен Ааронсон
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
28
Николас Нартей
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
10
Пакстен Ааронсон
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Штутгарт - Айнтрахт
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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