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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Айнтрахт
Штутгарт - Айнтрахт: обзор матча 27 февраля 2010
Штутгарт
27.02.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Айнтрахт
41'
Какау
45'
Какау
39'
Б. Кёлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Айнтрахт
Желтая карточка
М. Дельпьер
Желтая карточка
Ч. Марика
Желтая карточка
К. Шпихер
Замена
Ч. Марика
️️️️
Какау
Замена
М. Хеллер
️️️️
С. Юнг
Замена
Н. Либеропулос
️️️️
Кайо
Желтая карточка
П. Швеглер
Замена
З. Кузманович
️️️️
Т. Гебхарт
Замена
Р. Хильберт
️️️️
А. Глеб
Замена
Ю. Коркмаз
️️️️
Б. Кёлер
ГОЛ! 2:1!
Какау
ГОЛ! 1:1!
Какау
ГОЛ! 0:1!
Б. Кёлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
17
Кристоф Шпихер
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
14
Крис
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
30
Кайо
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
2
Патрик Окс
ПП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
19
Чиприан Марика
ЦФ
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Майк Франц
ЦЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
26
Жювель Цоуму
ЦФ
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
33
Никос Либеропулос
ЦФ
4-4-2
13
Леманн
3
Молинаро
35
Таски
15
Дельпьер
22
Челоцци
28
Хедира
11
Глеб
28
Треш
10
Гебхарт
18
Какау
88
Погребняк
4-5-1
1
Николов
2
Юнг
23
Русс
14
Крис
17
Шпихер
2
Окс
27
Швеглер
14
Майер
30
Кайо
18
Кёлер
7
Алтынтоп
10
Гебхарт
8
Кузманович
8
Кузманович
10
Гебхарт
11
Глеб
19
Хильберт
19
Хильберт
11
Глеб
18
Какау
19
Марика
19
Марика
18
Какау
2
Юнг
20
Хеллер
20
Хеллер
2
Юнг
18
Кёлер
55
Коркмаз
55
Коркмаз
18
Кёлер
30
Кайо
33
Либеропулос
33
Либеропулос
30
Кайо
Остались в запасе
Штутгарт
Айнтрахт
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
26
Жювель Цоуму
ЦФ
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Майк Франц
ЦЗ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
Остались в запасе
26
Жювель Цоуму
ЦФ
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Майк Франц
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Статистика матча Штутгарт - Айнтрахт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
МХПАрена
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