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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Штутгарт
Айнтрахт - Штутгарт: обзор матча 11 марта 2023
Айнтрахт
11.03.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Штутгарт
55'
С. Роде
75'
Силас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Штутгарт
Желтая карточка
Э. Н'Дика
90'
+3
Желтая карточка
М. Гетце
90'
+2
Замена
Л. Аларио
️️️️
Д. Соу
86'
78'
Замена
Э. Мийо
️️️️
Г. Харагучи
Желтая карточка
Д. Соу
76'
75'
ГОЛ! 1:1!
Силас
Пас отдал
Г. Харагучи
72'
Желтая карточка
Т. Кулибали
Замена
Д. Камада
️️️️
Р. Борре
71'
Замена
К. Якич
️️️️
С. Роде
71'
63'
Замена
Т. Кулибали
️️️️
Ж. Диаш
63'
Замена
К. Фюрих
️️️️
Т. Томаш
63'
Замена
Силас
️️️️
Х. Хосе Переа
ГОЛ! 1:0!
С. Роде
55'
Желтая карточка
С. Роде
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
78
Генки Харагучи
ЦП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Виммер
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
10
Пакстен Ааронсон
АП
18
Даичи Камада
АП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
20
Энцо Мийо
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
26
Силас
ПВ
10
Крис Фюрих
ПВ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Трапп
20
Хасебе
26
Н'Дика
3
Тута
30
Макс
20
Бута
17
Роде
97
Соу
27
Гетце
19
Борре
9
Муани
3-3-1-1-2
1
Бредлов
21
Ито
16
Каразор
15
Мавропанос
3
Антон
3
Эндо
3
Соса
78
Харагучи
23
Диаш
8
Томаш
9
Переа
17
Роде
18
Якич
18
Якич
17
Роде
19
Борре
18
Камада
18
Камада
19
Борре
97
Соу
27
Аларио
27
Аларио
97
Соу
9
Переа
26
Силас
26
Силас
9
Переа
78
Харагучи
20
Мийо
20
Мийо
78
Харагучи
23
Диаш
10
Кулибали
10
Кулибали
23
Диаш
8
Томаш
10
Фюрих
10
Фюрих
8
Томаш
Остались в запасе
Айнтрахт
Штутгарт
1
Диант Рамай
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
10
Пакстен Ааронсон
АП
17
Фарид Алиду
ЛВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
21
Флориан Мюллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
28
Николас Нартей
ЦП
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Виммер
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
10
Пакстен Ааронсон
АП
17
Фарид Алиду
ЛВ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
28
Николас Нартей
ЦП
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Михаэль Виммер
Статистика матча Айнтрахт - Штутгарт
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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