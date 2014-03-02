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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Штутгарт
Айнтрахт - Штутгарт: обзор матча 02 марта 2014
Айнтрахт
02.03.2014, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Штутгарт
80'
Я. Розенталь
89'
А. Майер
31'
А. Рюдигер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Штутгарт
90'
+1
Замена
И. Траоре
️️️️
А. Бока
ГОЛ! 2:1!
А. Майер
Пас отдал
Й. Флум
89'
85'
Замена
Т. Вернер
️️️️
Какау
81'
Замена
Р. Хедира
️️️️
А. Максим
ГОЛ! 1:1!
Я. Розенталь
Пас отдал
М. Русс
80'
76'
Желтая карточка
Г. Нидермайер
Замена
К. Джакпа
️️️️
Б. Очипка
65'
Желтая карточка
С. Юнг
52'
Замена
Я. Розенталь
️️️️
Й. Флум
46'
31'
ГОЛ! 0:1!
А. Рюдигер
Пас отдал
А. Максим
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
18
Какау
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Томас Шнайдер
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
0
Тобиас Вайс
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Штутгарт
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
8
Рани Хедира
ОП
6
Робин Ялчин
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
3-2-4-1
1
Трапп
3
Самбрано
23
Русс
39
Мадлунг
5
Очипка
2
Юнг
23
Флум
29
Айхнер
10
Барнетта
14
Майер
13
Хоселу
3-2-3-2
26
Ульрайх
22
Рюдигер
2
Сакаи
5
Нидермайер
5
Швааб
15
Бока
44
Максим
78
Ляйтнер
4
Гентнер
22
Харник
18
Какау
5
Очипка
15
Джакпа
15
Джакпа
5
Очипка
23
Флум
0
Вайс
0
Вайс
23
Флум
23
Флум
10
Розенталь
10
Розенталь
23
Флум
44
Максим
8
Хедира
8
Хедира
44
Максим
15
Бока
16
Траоре
16
Траоре
15
Бока
18
Какау
11
Вернер
11
Вернер
18
Какау
Остались в запасе
Айнтрахт
Штутгарт
1
Феликс Видвальд
ВР
10
Штефан Шрёк
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Томас Шнайдер
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
10
Штефан Шрёк
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Томас Шнайдер
Статистика матча Айнтрахт - Штутгарт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Дойче банк Парк
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