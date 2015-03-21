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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Айнтрахт
Штутгарт - Айнтрахт: обзор матча 21 марта 2015
Штутгарт
21.03.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
3 : 1
Завершен
Айнтрахт
63'
Д. Гинчек
66'
Д. Гинчек
80'
А. Максим
51'
Х. Сеферович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Айнтрахт
Замена
Д. Швааб
️️️️
Д. Гинчек
89'
84'
Желтая карточка
А. Мадлунг
Желтая карточка
А. Максим
81'
ГОЛ! 3:1!
А. Максим
Пас отдал
Ф. Костич
80'
68'
Желтая карточка
Х. Сеферович
ГОЛ! 2:1!
Д. Гинчек
Пас отдал
А. Максим
66'
ГОЛ! 1:1!
Д. Гинчек
Пас отдал
М. Харник
63'
Замена
Ф. Костич
️️️️
Т. Вернер
58'
Замена
О. Ромеу
️️️️
С. Ди
53'
51'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сеферович
Желтая карточка
С. Ди
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Александер Майер
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
10
Марвин Ванитцек
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
4-3-3
26
Ульрайх
17
Кляйн
5
Нидермайер
14
Глоушек
32
Баумгартль
44
Максим
20
Ди
4
Гентнер
10
Гинчек
11
Вернер
22
Харник
3-2-3-1-1
1
Трапп
20
Хасебе
3
Самбрано
39
Мадлунг
22
Чендлер
5
Очипка
14
Майер
18
Штендера
29
Айхнер
14
Инуи
9
Сеферович
10
Гинчек
5
Швааб
5
Швааб
10
Гинчек
20
Ди
21
Ромеу
21
Ромеу
20
Ди
11
Вернер
18
Костич
18
Костич
11
Вернер
Остались в запасе
Штутгарт
Айнтрахт
10
Марвин Ванитцек
ЦП
1
Торстен Киршбаум
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
1
Феликс Видвальд
ВР
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
10
Марвин Ванитцек
ЦП
1
Торстен Киршбаум
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Штутгарт - Айнтрахт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
МХПАрена
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