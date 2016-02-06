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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Штутгарт
Айнтрахт - Штутгарт: обзор матча 06 февраля 2016
Айнтрахт
06.02.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
2 : 4
Завершен
Штутгарт
52'
А. Майер
90'
С. Хусти
27'
К. Гентнер
45+1'
Д. Дидави
65'
Г. Нидермайер
75'
Ф. Костич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Штутгарт
ГОЛ! 2:4!
С. Хусти
Пас отдал
М. Фабиан
90'
85'
Замена
А. Максим
️️️️
Ф. Костич
81'
Замена
Ф. Кляйн
️️️️
Л. Рупп
Замена
С. Медойевич
️️️️
Ш. Айхнер
78'
Вторая желтая
К. Самбрано
75'
75'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Ф. Костич
Замена
М. Гачинович
️️️️
Я. Регасел
73'
67'
Вторая желтая
Д. Дидави
65'
ГОЛ! 1:3!
Г. Нидермайер
Пас отдал
К. Гентнер
64'
Замена
А. Кравец
️️️️
Т. Вернер
Желтая карточка
К. Самбрано
63'
ГОЛ! 1:2!
А. Майер
52'
51'
Желтая карточка
К. Гросскройц
Замена
Э. Бен-Хатира
️️️️
К. Айхан
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Д. Дидави
Пас отдал
Г. Нидермайер
Желтая карточка
Б. Очипка
37'
36'
Желтая карточка
Д. Дидави
27'
ГОЛ! 0:1!
К. Гентнер
Пас отдал
Л. Рупп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Янни Регасел
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
14
Александер Майер
ЦП
10
Марко Фабиан
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Штутгарт
22
Пжемислав Тытонь
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
18
Филип Костич
ЛВ
10
Лукас Рупп
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Крамни
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Штутгарт
22
Митчелл Лангерак
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
3-2-5
1
Градецки
23
Регасел
23
Айхан
23
Русс
5
Очипка
3
Самбрано
9
Хусти
10
Фабиан
29
Айхнер
18
Штендера
14
Майер
3-4-2-1
22
Тытонь
2
Инсуа
5
Швааб
5
Нидермайер
10
Рупп
20
Ди
4
Гентнер
6
Гросскройц
10
Дидави
18
Костич
11
Вернер
29
Айхнер
34
Медойевич
34
Медойевич
29
Айхнер
23
Регасел
8
Гачинович
8
Гачинович
23
Регасел
23
Айхан
28
Бен-Хатира
28
Бен-Хатира
23
Айхан
10
Рупп
17
Кляйн
17
Кляйн
10
Рупп
18
Костич
44
Максим
44
Максим
18
Костич
11
Вернер
11
Кравец
11
Кравец
11
Вернер
Остались в запасе
Айнтрахт
Штутгарт
13
Хайнц Линднер
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
22
Митчелл Лангерак
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Юрген Крамни
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Юрген Крамни
Статистика матча Айнтрахт - Штутгарт
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Дойче банк Парк
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