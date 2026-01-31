Введите ваш ник на сайте
«Волендам» – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки на матч 1 февраля с коэффициентом 1.4

31 января 2026 10:21
Волендам - Гоу Эхед Иглс
01 февр. 2026, воскресенье 22:00 | Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Перейти в онлайн матча
1.40
Победа «Гоу Эхед Иглс» или ничья
Сделать ставку

1 февраля на стадионе «Крас» в Волендаме состоится матч 21-го тура чемпионата Нидерландов, в котором «Волендам» примет «Гоу Эхед Иглс». Хозяева, борющиеся за сохранение прописки в элите, стремятся заработать очки в борьбе с прямым конкурентом. Гости, находящиеся на одну позицию выше, демонстрируют более стабильную игру и имеют подавляющее преимущество в личных встречах. Встреча команд нижней части таблицы обещает быть нервной и тактически жeсткой.

«Волендам»

Коллектив подходит к матчу в сложной турнирной ситуации, пропуская в десяти последних матчах Эредивизи. Поражение от «Аякса» (2:0) стало ожидаемым, но показало проблемы в созидании. «Волендам» демонстрирует минимальную результативность и имеет серьeзные проблемы как в атаке, так и в организации оборонительных действий.

«Гоу Эхед Иглс»

Команда показывает более уверенную игру, не проиграв в шести из восьми последних матчей и сыграв вничью с «Аяксом» (2:2). Ничья с «Брагой» в Лиге Европы подтвердила боевой дух коллектива. «Гоу Эхед Иглс» отличается стабильностью в атаке, но, как и соперник, имеет заметные проблемы с надeжностью в обороне.

Факты о командах:

«Волендам»

  • Пропускает в 10 последних матчах подряд
  • В среднем: 0.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Занимает 15-е место в турнирной таблице
  • Пропускает в 5 последних матчах подряд

«Гоу Эхед Иглс»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Побеждает «Волендам» в 5 последних очных матчах
  • В среднем: 1.40 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает «Волендаму» в 6 последних личных встречах

Прогноз на матч «Волендам» – «Гоу Эхед Иглс»

Анализ данных указывает на явное преимущество «Гоу Эхед Иглс». Гости находятся в более стабильной форме, обладают психологическим перевесом в личных встречах и демонстрируют лучшую атакующую игру. «Волендам» переживает глубокий кризис, особенно в атаке, забивая в среднем всего 0.80 гола за игру, что делает их крайне беззубым соперником. История очных противостояний безоговорочно на стороне «Гоу Эхед Иглс», который забивает в шести матчах подряд. Ключевым фактором станет слабая оборона обеих команд, но «Волендам» не обладает достаточным атакующим потенциалом, чтобы этим воспользоваться. Учитывая мотивацию в борьбе за выживание и домашний статус, «Волендам» может оказать сопротивление, но класс и история встреч на стороне гостей. Наиболее вероятным сценарием видится победа «Гоу Эхед Иглс» в матче с небольшим тоталом голов, где гости смогут реализовать своe преимущество.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Гоу Эхед Иглс» или ничья (двойной шанс X2) – коэффициент 1.4
  • Инд. тотал «Гоу Эхед Иглс» больше 1.5 – коэффициент 2.30

1.40
Победа «Гоу Эхед Иглс» или ничья
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Нидерланды. Эредивизие Гоу Эхед Иглс Волендам
