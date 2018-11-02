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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Айнтрахт
Штутгарт - Айнтрахт: обзор матча 02 ноября 2018
Штутгарт
02.11.2018, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
0 : 3
Завершен
Айнтрахт
11'
С. Аллер
32'
А. Ребич
89'
Н. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Айнтрахт
89'
ГОЛ! 0:3!
Н. Мюллер
Пас отдал
Й. Виллемс
Желтая карточка
С. Аскасибар
45'
+1
41'
Желтая карточка
С. Аллер
32'
ГОЛ! 0:2!
А. Ребич
Пас отдал
Л. Йович
11'
ГОЛ! 0:1!
С. Аллер
6'
Желтая карточка
Ф. Костич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
29
Аллан
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
3-2-3-1-1
20
Цилер
3
Аого
32
Баумгартль
28
Бадштубер
24
Маффео
28
Павар
27
Томми
4
Гентнер
25
Аскасибар
31
Гонсалес
27
Гомес
4-2-2-2
1
Трапп
21
Да Коста
26
Н'Дика
19
Абрахам
20
Хасебе
18
Де Гузман
6
Фернандес
9
Ребич
18
Костич
22
Аллер
9
Йович
Остались в запасе
Штутгарт
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
29
Аллан
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
29
Аллан
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Штутгарт - Айнтрахт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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