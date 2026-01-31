1 февраля на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» состоится матч 22-го тура чемпионата Испании, в котором «Хетафе» примет «Сельту». Хозяева, находящиеся в зоне вылета и переживающие глубокий кризис, отчаянно нуждаются в очках. Гости, уверенно идущие в зоне еврокубков и демонстрирующие стабильную игру, стремятся укрепить свои позиции. Встреча команд с диаметрально противоположной турнирной мотивацией и текущей формой обещает быть тактически сложной.

«Хетафе»

Коллектив подходит к матчу в катастрофическом состоянии, не побеждая в восьми последних матчах и пропуская в девяти турах подряд. Ничья с «Жироной» в прошлом туре – редкое исключение в череде неудач. «Хетафе» демонстрирует минимальную результативность и разваливающуюся оборону, находясь в прямой зоне вылета.

«Сельта»

Команда находится в отличной форме, не проиграв в шести из восьми последних матчей и успешно выступая в Лиге Европы. Поражение от «Реал Сосьедад» не отменяет общего тренда. «Сельта» демонстрирует сбалансированную игру, сочетая надeжную оборону с эффективной атакой во главе с лучшим бомбардиром Иглесиасом.

Факты о командах:

«Хетафе»

Не выигрывает в 8 последних матчах

Пропускает в 9 последних матчах подряд

В среднем: 0.60 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Набирает в среднем 0.4 очка за игру в последних 5 турах

«Сельта»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Забивает в 6 последних матчах подряд

В среднем: 1.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Занимает 7-е место в турнирной таблице

Прогноз на матч «Хетафе» – «Сельты»

Анализ данных указывает на явное и подавляющее преимущество «Сельты». Команда демонстрирует все признаки стабильного и уверенного в себе коллектива: высокие места в таблице, сбалансированная игра, результативность и участие в еврокубках. «Хетафе» находится в состоянии глубочайшего кризиса, с минимальной забивной эффективностью (0.60 гола в среднем) и полностью развалившейся обороной (1.80 пропущенных). Историческая статистика в последних очных встречах также на стороне гостей. Единственная надежда хозяев – отчаяние и борьба за выживание, но против классом выше стоящего и хорошо организованного соперника этого явно недостаточно. Учитывая мотивацию «Сельты» бороться за еврокубки и еe атакующий потенциал против слабейшей обороны лиги, наиболее вероятным сценарием видится уверенная победа гостей, которые будут контролировать игру и реализуют своe преимущество.

Рекомендованные ставки: