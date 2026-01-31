Введите ваш ник на сайте
«Хетафе» – «Сельта»: прогноз и ставки на матч 1 февраля с коэффициентом 2.8

31 января 2026 9:45
Хетафе - Сельта
01 февр. 2026, воскресенье 20:30 | Испания. Примера, 22 тур
Перейти в онлайн матча
2.80
Победа «Сельты»
Сделать ставку

1 февраля на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» состоится матч 22-го тура чемпионата Испании, в котором «Хетафе» примет «Сельту». Хозяева, находящиеся в зоне вылета и переживающие глубокий кризис, отчаянно нуждаются в очках. Гости, уверенно идущие в зоне еврокубков и демонстрирующие стабильную игру, стремятся укрепить свои позиции. Встреча команд с диаметрально противоположной турнирной мотивацией и текущей формой обещает быть тактически сложной.

«Хетафе»

Коллектив подходит к матчу в катастрофическом состоянии, не побеждая в восьми последних матчах и пропуская в девяти турах подряд. Ничья с «Жироной» в прошлом туре – редкое исключение в череде неудач. «Хетафе» демонстрирует минимальную результативность и разваливающуюся оборону, находясь в прямой зоне вылета.

«Сельта»

Команда находится в отличной форме, не проиграв в шести из восьми последних матчей и успешно выступая в Лиге Европы. Поражение от «Реал Сосьедад» не отменяет общего тренда. «Сельта» демонстрирует сбалансированную игру, сочетая надeжную оборону с эффективной атакой во главе с лучшим бомбардиром Иглесиасом.

Факты о командах:

«Хетафе»

  • Не выигрывает в 8 последних матчах
  • Пропускает в 9 последних матчах подряд
  • В среднем: 0.60 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Набирает в среднем 0.4 очка за игру в последних 5 турах

«Сельта»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает в 6 последних матчах подряд
  • В среднем: 1.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Занимает 7-е место в турнирной таблице

Прогноз на матч «Хетафе» – «Сельты»

Анализ данных указывает на явное и подавляющее преимущество «Сельты». Команда демонстрирует все признаки стабильного и уверенного в себе коллектива: высокие места в таблице, сбалансированная игра, результативность и участие в еврокубках. «Хетафе» находится в состоянии глубочайшего кризиса, с минимальной забивной эффективностью (0.60 гола в среднем) и полностью развалившейся обороной (1.80 пропущенных). Историческая статистика в последних очных встречах также на стороне гостей. Единственная надежда хозяев – отчаяние и борьба за выживание, но против классом выше стоящего и хорошо организованного соперника этого явно недостаточно. Учитывая мотивацию «Сельты» бороться за еврокубки и еe атакующий потенциал против слабейшей обороны лиги, наиболее вероятным сценарием видится уверенная победа гостей, которые будут контролировать игру и реализуют своe преимущество.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Сельты» – коэффициент 2.8
  • Инд. тотал «Сельты» больше 1.5 – коэффициент 2.30

2.80
Победа «Сельты»
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Испания. Примера Сельта Хетафе
18+
