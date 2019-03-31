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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Штутгарт
Айнтрахт - Штутгарт: обзор матча 31 марта 2019
Айнтрахт
31.03.2019, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 27 тур
3 : 0
Завершен
Штутгарт
45'
Ф. Костич
64'
Ф. Костич
84'
Л. Йович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Штутгарт
ГОЛ! 3:0!
Л. Йович
Пас отдал
Д. Да Коста
84'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Костич
Пас отдал
А. Ребич
64'
Желтая карточка
М. Хасебе
58'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Костич
45'
Желтая карточка
С. Аллер
41'
39'
Желтая карточка
Э. Инсуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
6
Желсон Фернандес
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Гонсало Кастро
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
10
Даниэль Дидави
АП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
4-2-2-2
1
Трапп
20
Хасебе
13
Хинтереггер
26
Н'Дика
21
Да Коста
6
Фернандес
17
Роде
18
Костич
9
Ребич
22
Аллер
9
Йович
3-2-4-1
20
Цилер
32
Бек
5
Кабак
2
Инсуа
28
Павар
2
Кемпф
8
Кастро
35
Эссвайн
4
Гентнер
7
Цубер
31
Гонсалес
Остались в запасе
Айнтрахт
Штутгарт
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
27
Эрик Томми
ЛП
1
Йенс Граль
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
10
Даниэль Дидави
АП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Остались в запасе
27
Эрик Томми
ЛП
1
Йенс Граль
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
10
Даниэль Дидави
АП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Айнтрахт - Штутгарт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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