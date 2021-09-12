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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Штутгарт
Айнтрахт - Штутгарт: обзор матча 12 сентября 2021
Айнтрахт
12.09.2021, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Штутгарт
79'
Ф. Костич
88'
О. Мармуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Штутгарт
88'
ГОЛ! 1:1!
О. Мармуш
82'
Красная карточка
В. Антон
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Й. Хеуге
81'
Замена
Д. Да Коста
️️️️
Э. Дурм
80'
80'
Замена
Х. Аль-Гаддиуи
️️️️
М. Кемпф
ГОЛ! 1:0!
Ф. Костич
Пас отдал
Д. Соу
79'
77'
Желтая карточка
О. Мангала
Замена
Р. Борре
️️️️
С. Ламмерс
70'
70'
Замена
О. Мангала
️️️️
Ф. Клемент
70'
Замена
Х. Ито
️️️️
Б. Соса
69'
Желтая карточка
Т. Кулибали
63'
Замена
Э. Беяз
️️️️
М. Климович
63'
Замена
Т. Кулибали
️️️️
Р. Массимо
Замена
К. Якич
️️️️
А. Хрустич
59'
Замена
Ф. Костич
️️️️
Й. Линдстрем
59'
Желтая карточка
К. Ленц
57'
36'
Желтая карточка
В. Антон
32'
Желтая карточка
О. Мармуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
18
Даичи Камада
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Филипп Клемент
АП
40
Матео Климович
АП
15
Роберто Массимо
ПП
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
21
Хироки Ито
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
10
Танги Кулибали
ЛВ
6
Клинтон Мола
ОП
23
Орель Мангала
ОП
17
Эмер Беяз
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
18
Хамади Аль-Гаддиуи
ЦФ
4-1-3-2
1
Трапп
3
Ленц
5
Н'Дика
13
Хинтереггер
37
Дурм
97
Соу
10
Хеуге
18
Камада
35
Линдстрем
29
Ламмерс
70
Хрустич
3-3-1-2-1
21
Мюллер
15
Мавропанос
16
Каразор
2
Кемпф
3
Антон
3
Эндо
3
Соса
15
Массимо
10
Клемент
40
Климович
22
Мармуш
70
Хрустич
18
Якич
18
Якич
70
Хрустич
37
Дурм
21
Да Коста
21
Да Коста
37
Дурм
35
Линдстрем
18
Костич
18
Костич
35
Линдстрем
29
Ламмерс
19
Борре
19
Борре
29
Ламмерс
10
Хеуге
9
Пасьенса
9
Пасьенса
10
Хеуге
3
Соса
21
Ито
21
Ито
3
Соса
10
Клемент
23
Мангала
23
Мангала
10
Клемент
40
Климович
17
Беяз
17
Беяз
40
Климович
15
Массимо
10
Кулибали
10
Кулибали
15
Массимо
2
Кемпф
18
Аль-Гаддиуи
18
Аль-Гаддиуи
2
Кемпф
Остались в запасе
Айнтрахт
Штутгарт
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Диант Рамай
ВР
31
Штефан Илсанкер
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
1
Фабиан Бредлов
ВР
27
Эрик Томми
ЛП
6
Клинтон Мола
ОП
10
Даниэль Дидави
АП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Диант Рамай
ВР
31
Штефан Илсанкер
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
27
Эрик Томми
ЛП
6
Клинтон Мола
ОП
10
Даниэль Дидави
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Айнтрахт - Штутгарт
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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