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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Штутгарт
Айнтрахт - Штутгарт: обзор матча 25 ноября 2023
Айнтрахт
25.11.2023, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Штутгарт
26'
В. Антон (АГ)
1'
Д. Ундав
45+1'
Д. Ундав
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Штутгарт
90'
+5
Желтая карточка
М. Миттельштадт
90'
+2
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Э. Мийо
Замена
П. Ааронсон
️️️️
А. Бута
80'
Замена
Д. Нганкам
️️️️
О. Мармуш
80'
80'
Замена
Силас
️️️️
Д. Ундав
Замена
М. Гетце
️️️️
А. Кнауфф
70'
60'
Замена
Й. Вагноман
️️️️
Д. Левелинг
59'
Замена
С. Гирасси
️️️️
К. Фюрих
Замена
Н. Нкунку
️️️️
Ф. Макс
55'
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Д. Ундав
Пас отдал
М. Миттельштадт
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
В. Антон
26'
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ундав
Пас отдал
Э. Мийо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
(К)
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
15
Хуго Ларссон
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
(К)
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
10
Пакстен Ааронсон
АП
27
Марио Гетце
АП
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
24
Антони Руо
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
26
Силас
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Трапп
30
Макс
3
Тута
51
Пачо
20
Бута
6
Скири
15
Ларссон
8
Шаиби
29
Эбимбе
7
Кнауфф
22
Мармуш
3-3-1-1-2
1
Нюбель
21
Ито
3
Антон
16
Каразор
23
Загаду
6
Штиллер
7
Миттельштадт
20
Мийо
10
Фюрих
18
Левелинг
26
Ундав
30
Макс
27
Нкунку
27
Нкунку
30
Макс
20
Бута
10
Ааронсон
10
Ааронсон
20
Бута
7
Кнауфф
27
Гетце
27
Гетце
7
Кнауфф
22
Мармуш
24
Нганкам
24
Нганкам
22
Мармуш
18
Левелинг
4
Вагноман
4
Вагноман
18
Левелинг
20
Мийо
11
Чон
11
Чон
20
Мийо
26
Ундав
26
Силас
26
Силас
26
Ундав
10
Фюрих
9
Гирасси
9
Гирасси
10
Фюрих
Остались в запасе
Айнтрахт
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
1
Фабиан Бредлов
ВР
24
Антони Руо
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
24
Антони Руо
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Айнтрахт - Штутгарт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Felix Brych, Germany
Стадион:
Дойче банк Парк
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