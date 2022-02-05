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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Айнтрахт
Штутгарт - Айнтрахт: обзор матча 05 февраля 2022
Штутгарт
05.02.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
2 : 3
Завершен
Айнтрахт
42'
В. Антон
70'
С. Калайджич
7'
Э. Н'Дика
47'
А. Хрустич
77'
А. Хрустич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Айнтрахт
87'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
Й. Линдстрем
87'
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
М. Хасебе
Замена
Р. Массимо
️️️️
В. Антон
85'
83'
Замена
М. Хинтереггер
️️️️
Тута
Замена
М. Климович
️️️️
Силас
81'
Замена
Т. Томаш
️️️️
К. Фюрих
81'
77'
ГОЛ! 2:3!
А. Хрустич
Пас отдал
Й. Хеуге
73'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Д. Соу
ГОЛ! 2:2!
С. Калайджич
Пас отдал
Б. Соса
70'
Замена
Н. Ахамада
️️️️
О. Мангала
59'
47'
ГОЛ! 1:2!
А. Хрустич
Пас отдал
К. Ленц
46'
Замена
А. Хрустич
️️️️
С. Роде
ГОЛ! 1:1!
В. Антон
Пас отдал
К. Фюрих
42'
7'
ГОЛ! 0:1!
Э. Н'Дика
Пас отдал
Й. Линдстрем
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Орель Мангала
ОП
10
Филипп Ферстер
АП
26
Силас
ПВ
10
Крис Фюрих
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
40
Матео Климович
АП
17
Эмер Беяз
АП
15
Роберто Массимо
ПП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
4-2-3-1
21
Мюллер
3
Соса
3
Антон
21
Ито
15
Мавропанос
3
Эндо
23
Мангала
26
Силас
10
Ферстер
10
Фюрих
11
Калайджич
3-3-2-1-1
1
Трапп
20
Хасебе
3
Тута
5
Н'Дика
22
Чендлер
18
Якич
3
Ленц
17
Роде
97
Соу
35
Линдстрем
19
Борре
10
Фюрих
8
Томаш
8
Томаш
10
Фюрих
23
Мангала
8
Ахамада
8
Ахамада
23
Мангала
26
Силас
40
Климович
40
Климович
26
Силас
3
Антон
15
Массимо
15
Массимо
3
Антон
3
Тута
13
Хинтереггер
13
Хинтереггер
3
Тута
20
Хасебе
31
Илсанкер
31
Илсанкер
20
Хасебе
17
Роде
70
Хрустич
70
Хрустич
17
Роде
97
Соу
10
Хеуге
10
Хеуге
97
Соу
35
Линдстрем
7
Кнауфф
7
Кнауфф
35
Линдстрем
Остались в запасе
Штутгарт
Айнтрахт
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
17
Эмер Беяз
АП
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
1
Йенс Граль
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
17
Эмер Беяз
АП
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Штутгарт - Айнтрахт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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