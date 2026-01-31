1 февраля в 20-м туре Лиги 1 встречаются «Ницца» и «Брест». Игра в Ницце начнется в 19:15 (мск).

«Ницца»

Команда Клода Пюэля с 21 очком занимает 13-е место в Лиге 1. «Ницца» добыла 6 побед, 3 ничьи и потерпела 10 поражений, разница мячей – 25:36.

Последние результаты:

29.01.26 «Лудогорец» – «Ницца» – 1:0;

25.01.26 «Нант» – «Ницца» – 1:4;

22.01.26 «Ницца» – «Гоу Эхед Иглс» – 3:1.

«Брест»

«Брест» набрал 22 очка и занимает 12-е место. Подопечные Эрика Руа добыли 6 побед, 4 ничьи и потерпели 9 поражений, разница мячей – 24:31.

Предыдущие результаты:

25.01.26 «Брест» – «Тулуза» – 0:2;

18.01.26 «Лион» – «Брест» – 2:1;

04.01.26 «Брест» – «Осер» – 2:0.

Очные встречи

20.09.25 «Брест» – «Ницца» – 4:1;

17.05.25 «Ницца» – «Брест» – 6:0;

02.11.24 «Брест» – «Ницца» – 0:1.

Прогноз на матч «Ницца» – «Брест»

Середняки и соседи по таблице Лиги 1 в последних играх притормозили свой ход и вылетели из первой десятки. «Ницца» посреди недели завершила выступление в Лиге Европы и теперь может полностью сосредоточиться на чемпионате. В прошлом сезоне команды обменялись разгромными домашними победами, но повторения ждать не стоит.