Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аугсбург» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 31 января 2026 с коэффициентом 1.65

30 января 2026 8:34
Аугсбург - Санкт-Паули
31 янв. 2026, суббота 17:30 | Германия. Бундеслига, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Тотал голов меньше 2.5
Сделать ставку

В матче 20-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» на «ВВК Арене» примет «Санкт-Паули». Встреча является ключевым поединком для обеих команд в борьбе за выживание: хозяева находятся чуть выше опасной зоны, а гости располагаются в зоне вылета. Матч обещает быть напряжeнным, учитывая турнирную мотивацию и текущие тенденции обеих команд, которые чаще играют вничью, чем побеждают.

«Аугсбург»

Команда демонстрирует стабильные, но не победные результаты, не проигрывая три матча подряд и играя вничью в трeх последних домашних поединках. Главная сила «Аугсбурга» – способность забивать в последних матчах, включая сенсационную победу над «Баварией» (2:1). Однако оборона команды остаeтся ненадeжной, пропуская в четырeх матчах подряд. Команда будет пытаться использовать домашний фактор, чтобы прервать серию ничьих.

«Санкт-Паули»

Команда находится в глубоком кризисе, не побеждая пять матчей подряд и демонстрируя серьeзные проблемы в атаке – всего 4 гола в последних пяти играх. При этом оборона гостей выглядит более организованной, чем у многих аутсайдеров. «Санкт-Паули» будет делать ставку на оборонительную дисциплину и попытки нанести удар в контратаке или со стандарта.

Факты о командах:

«Аугсбург»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Бундеслиги.
  • Играет вничью в 3 последних домашних матчах.
  • Забивает в 3 последних матчах.
  • В среднем: 1.00 гол забито, 1.60 пропущено за игру (последние 5 туров).
  • Побеждал «Санкт-Паули» в 4 последних домашних очных встречах.

«Санкт-Паули»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах Бундеслиги.
  • В среднем: 0.80 гола забито, 1.20 пропущено за игру (последние 5 туров).
  • Забивает «Аугсбургу» в 7 последних личных матчах.

Прогноз на матч «Аугсбург» – «Санкт-Паули»

Матч прогнозируется как тактическое противостояние, где «Аугсбург» будет пытаться взять инициативу, а «Санкт-Паули» сосредоточится на обороне и контроле над пространством. Хозяева, несмотря на домашние ничьи, обладают большим атакующим потенциалом, о чeм говорит их победа над «Баварией». Гости, в свою очередь, показывают низкую результативность, но умеют обороняться и исторически забивают «Аугсбургу». Ключевым станет реализация моментов: если «Аугсбург» забьeт первым, игра для гостей сильно усложнится. Однако учитывая оборонительную дисциплину «Санкт-Паули» и невысокую результативность «Аугсбурга», вероятность нулевой ничьи или минимальной победы одной из сторон высока. Тенденция «Аугсбурга» к домашним ничьям и борьба «Санкт-Паули» за каждое очко делают матч предсказуемо низкорезультативным.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.65.
  • Ничья – коэффициент 3.30

1.65
Тотал голов меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Германия. Бундеслига Санкт-Паули Аугсбург
Другие прогнозы
31.01.2026
17:30
1.65
Германия. Бундеслига, 20 тур
Аугсбург - Санкт-Паули
Тотал голов меньше 2.5
31.01.2026
17:30
2.35
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хоффенхайм - Унион
Фора «Хоффенхайма» (-1)
31.01.2026
17:30
2.17
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вердер - Боруссия М
Тотал голов меньше 2.5
31.01.2026
18:00
2.20
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вулверхэмптон - Борнмут
Фора «Вулверхэмптон» (0)
31.01.2026
18:00
1.95
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Лидс - Арсенал
Обе забьют
31.01.2026
19:00
1.73
Франция. Лига 1, 20 тур
Париж - Марсель
Тотал голов больше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 