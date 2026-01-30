В матче 24-го тура английской Премьер-лиги «Лидс» на «Элланд Роуд» примет лидера чемпионата «Арсенал». Встреча представляет собой классическое противостояние команды, борющейся за выживание, с амбициозным претендентом на титул. «Арсенал» должен вернуться к победной форме после небольшого спада, в то время как «Лидс» будет пытаться использовать домашний фактор и нестабильность гостей.

«Лидс»

Команда демонстрирует неплохую форму, не проигрывая в 10 из 12 последних матчей. Главная сила «Лидса» – результативная атака, забивающая в пяти матчах подряд и возглавляемая Домиником Калверт-Льюином. Однако оборона команды остаeтся еe слабым звеном, регулярно пропуская мячи. «Лидс» будет делать ставку на агрессивный прессинг и быстрые атаки, пытаясь использовать момент слабости лидера.

«Арсенал»

Команда переживает редкий спад, не выиграв три матча подряд в чемпионате, включая домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед». Несмотря на это, «Арсенал» сохраняет лидерство и обладает мощнейшей атакой в лиге. Проблемы в последних играх связаны с оборонительными ошибками. Команда будет стремиться прервать негативную серию и подтвердить статус главного фаворита матча.

Факты о командах:

«Лидс»

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей.

Забивает в 5 последних матчах.

В среднем: 1.80 гола забито, 1.40 пропущено за игру (последние 5 туров).

«Арсенал»

Лидер чемпионата (50 очков), имеет больше всех побед (15).

Не проигрывает в 13 из 15 последних матчей.

Забивает в 3 последних матчах.

В среднем: 2.20 гола забито, 1.60 пропущено за игру (последние 5 туров).

Побеждает «Лидс» в 7 последних очных встречах.

Прогноз на матч «Лидс» – «Арсенал»

Матч определит противостояние атакующего потенциала «Арсенала» и уязвимой обороны «Лидса». Хозяева, вдохновлeнные своей недавней формой, начнут активно прессинговать. Однако их открытый стиль игры идеально подходит для контратак «Арсенала». Гости, мотивированные необходимостью остановить серию без побед, проявят максимальную концентрацию. Ключевым станет первый гол: если «Арсенал» забьeт первым, игра для «Лидса» сильно усложнится. Учитывая абсолютное историческое доминирование «канониров» в этом противостоянии и их качественное преимущество в составе, фаворитом является «Арсенал». Однако «Лидс» способен забить благодаря своей атаке, особенно если гости продолжат допускать ошибки в защите. Наиболее вероятен сценарий победы «Арсенала» в матче с обоюдными голами.

Рекомендованные ставки: