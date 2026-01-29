В 19-м туре Саудовской Премьер-лиги в матче крайне неравных по турнирным задачам соперников «Аль-Таавун» примет «Аль-Охдуд». Хозяева борются за выход в зону азиатских кубков, в то время как гости отчаянно сражаются за выживание, находясь в зоне вылета. Встреча должна стать проверкой на прочность для оборонительных линий обеих команд, которые в последнее время демонстрируют нестабильную игру.

«Аль-Таавун»

Команда занимает высокое 5-е место и обладает мощной атакой во главе с результативным Рохером Мартинесом (15 голов). Однако в обороне в последних матчах наблюдаются проблемы – «Аль-Таавун» пропускает в четырeх играх подряд. При этом дома команда выглядит очень уверенно, не проигрывая в семи последних матчах на своeм поле. После минимального поражения от гранда «Аль-Наср» команда будет стремиться вернуться к победной форме.

«Аль-Охдуд»

Команда находится в глубоком кризисе, занимая 17-е место и имея всего 9 очков после 17 туров. Главная проблема – катастрофически слабая игра в гостях, где «Аль-Охдуд» проигрывает пять матчей подряд. Оборона команды крайне ненадeжна, пропуская в среднем 1.8 гола за игру. Единственный луч света – атака, которая забивает в четырeх матчах подряд, что даeт гостям призрачный шанс на очки.

Факты о командах:

«Аль-Таавун»

Занимает 5-е место (35 очков).

Не проигрывает в 7 последних домашних матчах.

В среднем: 1.60 гола забито, 1.20 пропущено за игру (последние 5 туров).

Не проигрывает «Аль-Охдуду» в 5 последних очных встречах.

«Аль-Охдуд»

Занимает 17-е место (9 очков).

Проигрывает в 5 последних выездных матчах.

В среднем: 1.00 гол забито, 1.80 пропущено за игру (последние 5 туров).

Забивает в 4 последних матчах чемпионата.

Прогноз на матч «Аль-Таавун» – «Аль-Охдуд»

Матч складывается в пользу хозяев по всем ключевым параметрам: турнирная мотивация, домашняя крепость, историческое превосходство и индивидуальный класс. «Аль-Таавун» будет контролировать игру и активно атаковать слабую оборону гостей. Основная опасность для хозяев – собственная нестабильная в последнее время защита, которая может позволить «Аль-Охдуду» реализовать один из немногочисленных моментов, тем более что гости забивают в четырeх матчах кряду. Однако выездная слабость «Аль-Охдуда» выглядит фатальной. Ожидается, что «Аль-Таавун», пользуясь преимуществом поля и необходимостью набирать очки, возьмeт инициативу с первых минут и достаточно быстро забьeт. Давление на гостей, которые постоянно пропускают, скорее всего, приведeт к их ошибкам. С учeтом статистики, которая показывает забивные способности обеих команд и их оборонительные проблемы, вероятен результативный матч с перевесом в сторону более качественного «Аль-Таавуна».

Рекомендованные ставки: