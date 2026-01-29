В 22-м туре Ла Лиги «Эспаньол» примет «Алавес». Хозяева борются за еврокубки, но находятся в кризисе, гости сражаются за выживание и слабы в гостях. Матч станет проверкой для двух нестабильных команд.

«Эспаньол»

Команда не побеждает в четырeх последних турах, что ставит под угрозу еe еврокубковые амбиции. Главная проблема – крайне ненадeжная оборона, пропустившая 9 голов в 5 матчах. Атака действует скромно, в среднем забивая по одному голу за игру. Давление необходимости вернуться к победам будет серьeзным психологическим фактором.

«Алавес»

Команда демонстрирует нестабильность, типичную для середины таблицы. После домашней победы над «Бетисом» «Алавес» едет в гости, где проигрывает три матча подряд. Оборона команды также не вызывает доверия, пропуская в шести играх чемпионата кряду. Выездные матчи – главная слабость коллектива.

Факты о командах:

«Эспаньол»

Не выигрывает в 4 последних матчах Ла Лиги.

Пропускает в 5 последних матчах подряд.

Средние показатели: 1.00 забито, 1.80 пропущено за игру.

Побеждает в 4 последних домашних матчах против «Алавеса».

«Алавес»

Проигрывает в 3 последних выездных матчах Ла Лиги.

Пропускает в 6 последних матчах чемпионата.

Средние показатели: 1.20 забито, 1.20 пропущено за игру.

Выиграл первую личную встречу в сезоне дома (2:1).

Прогноз на матч «Эспаньол» – «Алавес»

Матч сложится вокруг борьбы двух ненадeжных оборон и необходимости переломить негативные серии. «Эспаньол» имеет решающее преимущество в виде домашней арены и исторического доминирования над соперником в своих стенах. Кризисная форма и слабая защита хозяев уравновешиваются выездными проблемами и такой же уязвимой обороной гостей. Ожидается, что «Эспаньол», движимый необходимостью реабилитироваться перед своими болельщиками, проявит больше решительности. «Алавес», в свою очередь, будет опасен на контратаках. С учeтом статистики, которая указывает на забивные способности обеих команд и их оборонительные ошибки, наиболее вероятен исход с обоюдными голами. Однако большая мотивация и домашний фактор должны в итоге привести «Эспаньол» к тяжeлой, но важной победе.

Рекомендованные ставки: