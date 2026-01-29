Введите ваш ник на сайте
«Эспаньол» – «Алавес»: прогноз и ставки на матч 30 января 2026 с коэффициентом 1.95

29 января 2026 8:58
Эспаньол - Алавес
30 янв. 2026, пятница 23:00 | Испания. Примера, 22 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Эспаньола»
Сделать ставку

В 22-м туре Ла Лиги «Эспаньол» примет «Алавес». Хозяева борются за еврокубки, но находятся в кризисе, гости сражаются за выживание и слабы в гостях. Матч станет проверкой для двух нестабильных команд.

«Эспаньол»

Команда не побеждает в четырeх последних турах, что ставит под угрозу еe еврокубковые амбиции. Главная проблема – крайне ненадeжная оборона, пропустившая 9 голов в 5 матчах. Атака действует скромно, в среднем забивая по одному голу за игру. Давление необходимости вернуться к победам будет серьeзным психологическим фактором.

«Алавес»

Команда демонстрирует нестабильность, типичную для середины таблицы. После домашней победы над «Бетисом» «Алавес» едет в гости, где проигрывает три матча подряд. Оборона команды также не вызывает доверия, пропуская в шести играх чемпионата кряду. Выездные матчи – главная слабость коллектива.

Факты о командах:

«Эспаньол»

  • Не выигрывает в 4 последних матчах Ла Лиги.
  • Пропускает в 5 последних матчах подряд.
  • Средние показатели: 1.00 забито, 1.80 пропущено за игру.
  • Побеждает в 4 последних домашних матчах против «Алавеса».

«Алавес»

  • Проигрывает в 3 последних выездных матчах Ла Лиги.
  • Пропускает в 6 последних матчах чемпионата.
  • Средние показатели: 1.20 забито, 1.20 пропущено за игру.
  • Выиграл первую личную встречу в сезоне дома (2:1).

Прогноз на матч «Эспаньол» – «Алавес»

Матч сложится вокруг борьбы двух ненадeжных оборон и необходимости переломить негативные серии. «Эспаньол» имеет решающее преимущество в виде домашней арены и исторического доминирования над соперником в своих стенах. Кризисная форма и слабая защита хозяев уравновешиваются выездными проблемами и такой же уязвимой обороной гостей. Ожидается, что «Эспаньол», движимый необходимостью реабилитироваться перед своими болельщиками, проявит больше решительности. «Алавес», в свою очередь, будет опасен на контратаках. С учeтом статистики, которая указывает на забивные способности обеих команд и их оборонительные ошибки, наиболее вероятен исход с обоюдными голами. Однако большая мотивация и домашний фактор должны в итоге привести «Эспаньол» к тяжeлой, но важной победе.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Эспаньол» – коэффициент 1.95
  • Обе забьют – коэффициент 1.95.

1.95
Победа «Эспаньола»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Алавес Эспаньол
18+
