НАК – «Твенте»: прогноз и ставки на матч 30 января 2026 с коэффициентом 1.43

29 января 2026 9:15
НАК Бреда - Твенте
30 янв. 2026, пятница 22:00 | Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Перейти в онлайн матча
1.43
Фора «Твенте» (0)
Сделать ставку

В матче 21-го тура нидерландской Эредивизи аутсайдер «НАК» на своeм поле примет крепкий середняк «Твенте». Встреча является классическим противостоянием команды, находящейся в глубоком кризисе и борющейся за выживание, с коллективом, демонстрирующим стабильность и претендующим на место в еврокубках. Разница в текущей форме и турнирных амбициях между соперниками очевидна.

«НАК»

Команда находится в плачевном состоянии, не выигрывая девять матчей подряд и занимая 17-е место в турнирной таблице. Главная проблема «НАК» – ненадeжная оборона, пропускающая в 8 из 10 последних матчей. При этом атака команды иногда способна доставлять проблемы, о чeм говорит ничья с лидером ПСВ (2:2). Однако неспособность закрывать свои ворота сводит на нет эти редкие всплески.

«Твенте»

Команда демонстрирует одну из самых впечатляющих серий в чемпионате, не проигрывая 14 матчей подряд (10 в лиге). Основой успеха является очень надeжная оборона, пропускающая в среднем всего 0.60 гола за игру в последних пяти турах. В атаке «Твенте» действует не так ярко, но стабильно, забивая в 10 из 12 последних матчей. Команда умеет контролировать ход игры и грамотно распределять силы.

Факты о командах:

«НАК»

  • Не выигрывает в 9 последних матчах Эредивизи.
  • Пропускает в 8 из 10 последних матчей чемпионата.
  • В среднем: 1.20 гола забито, 1.60 пропущено за игру (последние 5 туров).

«Твенте»

  • Не проигрывает в 14 последних матчах во всех турнирах (10 в лиге).
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 туров).
  • Забивает в 10 из 12 последних матчей.
  • Не проигрывает «НАК» в 13 из 15 последних очных встреч.

Прогноз на матч «НАК» – «Твенте»

Матч прогнозируется как попытка «НАК» сломать негативную серию против тактически выверенной и дисциплинированной команды «Твенте». Хозяева, воодушевлeнные ничьей с ПСВ, будут пытаться атаковать, но их нестабильная оборона станет главной мишенью для гостей. «Твенте», в свою очередь, не стремится к тотальному доминированию, предпочитая контролировать игру и использовать моменты. Надeжная защита гостей должна успешно справиться с атакой «НАК», которая не отличается высокой эффективностью. Ключевым станет первый гол: если его забьeт «Твенте», «НАК» будет вынужден открыться, что создаст идеальные условия для контратак гостей. Учитывая подавляющее преимущество «Твенте» в текущей форме, надeжности обороны и историческом доминировании в очных встречах, гости являются явным фаворитом. Наиболее вероятен сценарий, при котором «Твенте» не проиграет, а с высокой долей вероятности одержит победу, возможно, не самую крупную, но уверенную.

Рекомендованные ставки:

  • Фора «Твенте» (0) – коэффициент 1.43.
  • Тотал голов меньше 3.5 – коэффициент 1.60.

1.43
Фора «Твенте» (0)
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Нидерланды. Эредивизие Твенте НАК Бреда
18+
