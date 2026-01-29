Введите ваш ник на сайте
«Кельн» – «Вольфсбург»: прогноз и ставки на матч 30 января 2026 с коэффициентом 1.63

29 января 2026 8:51
Кельн - Вольфсбург
30 янв. 2026, пятница 22:30 | Германия. Бундеслига, 20 тур
1.63
Тотал больше 2.5
В 20-м туре Бундеслиги на «Рейн Энерги Штадион» сойдутся «Кельн» и «Вольфсбург». Матч станет ключевым в борьбе за позицию в середине таблицы, где команды разделяет всего одно очко. Встреча обещает быть открытой и результативной, учитывая системные проблемы в обороне обеих коллективов и их стабильную результативность в атаке.

«Кельн»

Команда демонстрирует хорошую атакующую форму, забивая в пяти матчах подряд, где отличился лучший бомбардир Саид Эль Мала. Однако оборона «Кельна» остаeтся его главной проблемой – клуб пропускает в 15 последних матчах чемпионата без исключений. В последних пяти играх хозяева пропустили 9 голов, показывая высокую среднюю пропускаемость.

«Вольфсбург»

Гости находятся в ещe более глубоком оборонительном кризисе. «Вольфсбург» пропускает в 12 матчах подряд, а в последних пяти играх этот показатель достиг катастрофических 17 пропущенных мячей. При этом атака команды, ведомая Дженаном Пейчиновичем, функционирует стабильно – клуб забивает в 11 матчах кряду, что создаeт парадоксальную картину игры.

Факты о командах:

«Кельн»

  • Забивает в 5 последних матчах Бундеслиги.
  • Пропускает в 15 последних матчах чемпионата.
  • В среднем: 1.60 гола забито, 1.80 пропущено за игру.

«Вольфсбург»

  • Забивает в 11 последних матчах Бундеслиги.
  • Пропускает в 12 последних матчах чемпионата.
  • В среднем: 1.60 гола забито, 3.40 пропущено за игру.
  • Не проигрывает сопернику в 5 из 7 последних очных встреч.

Прогноз на матч «Кельн» – «Вольфсбург»

Матч прогнозируется как дуэль двух эффективных атак против крайне уязвимых оборон. Ни одна из команд не демонстрирует способности сохранить свои ворота в неприкосновенности. «Кельн» будет использовать домашнее преимущество и давление трибун, чтобы создать множество моментов у слабой защиты гостей. «Вольфсбург», в свою очередь, вряд ли сможет кардинально улучшить свою катастрофическую оборонительную дисциплину, но обязательно ответит голами благодаря своей уверенной атаке. Ожидается обоюдный обмен голами с первых минут. Исторически «Вольфсбург» чувствует себя уверенно в этом противостоянии, но текущая форма его защиты делает команду чрезвычайно уязвимой. Исход может решиться в пользу той команды, чья атака окажется эффективнее в решающие моменты, а защита допустит на одну ошибку меньше. С учeтом статистики и текущих трендов наиболее вероятен сценарий с большим количеством голов от обеих сторон.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.63.
  • Обе забьют – коэффициент 1.35.

1.63
Тотал больше 2.5
Автор: Воронцов Егор
Германия. Бундеслига
