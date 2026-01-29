Введите ваш ник на сайте
«Аль-Холуд» – «Аль-Наср»: прогноз и ставки на матч 30 января 2026 с коэффициентом 1.61

29 января 2026 9:56
Аль-Холуд - Аль-Наср
30 янв. 2026, пятница 20:30 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.61
Фора «Аль-Наср» (-1.5)
Сделать ставку

В 19-м туре Саудовской Премьер-лиги аутсайдер «Аль-Холуд» примет одного из главных фаворитов чемпионата «Аль-Наср». Матч представляет собой классическое противостояние команды, борющейся за выживание, и коллектива, нацеленного на чемпионский титул. Разница в классе, турнирной мотивации и текущей форме между соперниками является колоссальной, что предопределяет фаворита встречи.

«Аль-Холуд»

Команда переживает один из худших периодов в сезоне, проиграв пять последних домашних матчей подряд. Основная проблема «Аль-Холуда» – катастрофическая оборона, пропустившая 10 голов в последних пяти играх и не сохранявшая свои ворота «сухими» в пяти турах кряду. При этом команда демонстрирует способность забивать, что, однако, не компенсирует фатальных ошибок в защите. Слабость на своeм поле делает задачу против «Аль-Насра» почти невыполнимой.

«Аль-Наср»

Команда уверенно идeт в верхней части таблицы, одержав три победы подряд и забивая в 17 последних матчах чемпионата. Лидер атаки Жоау Феликс (19 голов) является постоянной угрозой для любой обороны. При этом «Аль-Наср» демонстрирует не идеальную, но достаточную для победы игру, иногда допуская осечки в защите. Мотивация команды крайне высока в борьбе за чемпионство, и матч с аутсайдером является обязательным для победы.

Факты о командах:

«Аль-Холуд»

  • Проигрывает в 5 последних домашних матчах Премьер-лиги.
  • Пропускает в 5 последних матчах чемпионата.
  • В среднем: 1.20 гола забито, 2.00 пропущено за игру (последние 5 туров).

«Аль-Наср»

  • Побеждает в 3 последних матчах Премьер-лиги.
  • Забивает в 30 последних матчах во всех турнирах.
  • Забивает в 17 последних матчах чемпионата.
  • В среднем: 1.60 гола забито, 1.60 пропущено за игру (последние 5 туров).

Прогноз на матч «Аль-Холуд» – «Аль-Наср»

Матч прогнозируется как доминирование гостей. «Аль-Наср» обладает подавляющим преимуществом в классе, форме и мотивации. Слабая и неуверенная оборона «Аль-Холуда», регулярно пропускающая по два мяча за игру, станет идеальной мишенью для мощной атаки гостей. «Аль-Холуд» способен нанести ответный удар, особенно учитывая, что «Аль-Наср» также не безупречен в защите. Однако домашняя слабость хозяев, проигрывающих пять матчей подряд на своeм поле, сводит их шансы к минимуму. Ожидается, что «Аль-Наср» возьмeт игру под контроль с первых минут, забьeт минимум два гола и спокойно доведeт матч до победы. Наиболее вероятен сценарий уверенной победы фаворита с разницей в два и более мяча.

Рекомендованные ставки:

  • Фора «Аль-Наср» (-1.5) – коэффициент 1.61.

1.61
Фора «Аль-Наср» (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Холуд
