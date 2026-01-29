Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Неом» – «Дамак»: прогноз и ставки на матч 30 января 2026 с коэффициентом 1.92

29 января 2026 8:30
Неом - Дамак
30 янв. 2026, пятница 18:50 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.92
Обе забьют
Сделать ставку

В матче 19-го тура Саудовской Премьер-лиги на поле сойдутся два коллектива, переживающих глубокий кризис результатов. «Неом», расположившийся в середине таблицы, не может победить пять матчей подряд, в то время как «Дамак», находящийся в зоне вылета, не знает побед шесть туров. Встреча станет попыткой одной из команд прервать негативную серию в противостоянии, где оба соперника демонстрируют крайне низкую надeжность в обороне.

«Неом»

Команда пребывает в упадке, не выигрывая пять матчей подряд и пропустив в этом отрезке 9 голов. Главная проблема – катастрофическая слабость в обороне: «Неом» пропускает в 14 из 16 последних матчей чемпионата. В атаке дела обстоят немногим лучше – всего 3 гола в пяти предыдущих играх. Команда остро нуждается в переломе, особенно после крупного домашнего поражения от «Аль-Ахли» (0:3).

«Дамак»

Команда находится в ещe более отчаянном положении, занимая 16-е место и имея в активе лишь 11 очков. «Дамак» не побеждает шесть матчей кряду, а его оборона является одной из худших в лиге, пропустив 10 голов в последних пяти играх. Единственный луч надежды – атакующая линия, которая забивает в четырeх матчах подряд, что даeт гостям шанс на результативную игру даже в условиях общего кризиса.

Факты о командах:

«Неом»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах Премьер-лиги.
  • Пропускает в 14 из 16 последних матчей чемпионата.
  • В среднем: 0.60 гола забито, 1.80 пропущено за игру (последние 5 туров).

«Дамак»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах Премьер-лиги.
  • Забивает в 4 последних матчах чемпионата.
  • Пропускает в 6 последних матчах.
  • В среднем: 0.80 гола забито, 2.00 пропущено за игру (последние 5 туров).

Прогноз на матч «Неом» – «Дамак»

Матч прогнозируется как нервное противостояние двух некондиционных оборонительных линий. Обе команды находятся в состоянии кризиса, что может привести либо к чрезмерно осторожной игре из-за страха проиграть, либо, наоборот, к открытому поединку с массой ошибок. Учитывая статистику, второй сценарий выглядит более вероятным. Оба клуба регулярно пропускают и при этом обладают хотя бы минимальной голевой эффективностью. «Неом» будет иметь преимущество своего поля, но его оборона внушает слишком мало доверия. «Дамак», в свою очередь, демонстрирует худшие показатели в защите, но способен забивать. Ожидается, что обе команды откроют счeт. Исход может решиться в одну-две атаки, так как надeжных оборонительных систем у соперников нет. В таких условиях более вероятна ничья или минимальная победа одной из сторон. Учитывая чуть более высокое турнирное положение и домашний фактор «Неома», у хозяев есть небольшой перевес, но их текущая форма не позволяет считать их явным фаворитом.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – коэффициент 1.92
  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 1.75.

1.92
Обе забьют
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Саудовская Аравия. Премьер-лига Дамак Неом
Другие прогнозы
29.01.2026
23:00
1.90
Лига Европы, 8 тур
Селтик - Утрехт
Победа «Селтика» с форой (-1.5)
29.01.2026
23:00
2.00
Лига Европы, 8 тур
Лудогорец - Ницца
Х1 + тотал больше 2.5
29.01.2026
23:00
1.84
Лига Европы, 8 тур
Генк - Мальме
Победа «Генка» + тотал больше 2.0
29.01.2026
23:00
1.80
Лига Европы, 8 тур
Панатинаикос - Рома
Победа «Ромы»
29.01.2026
23:00
1.75
Лига Европы, 8 тур
Гоу Эхед Иглс - Брага
Тотал больше 2.5
29.01.2026
23:00
1.60
Лига Европы, 8 тур
Бетис - Фейеноорд
Победа «Бетиса»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 