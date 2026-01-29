В матче 19-го тура Саудовской Премьер-лиги на поле сойдутся два коллектива, переживающих глубокий кризис результатов. «Неом», расположившийся в середине таблицы, не может победить пять матчей подряд, в то время как «Дамак», находящийся в зоне вылета, не знает побед шесть туров. Встреча станет попыткой одной из команд прервать негативную серию в противостоянии, где оба соперника демонстрируют крайне низкую надeжность в обороне.

«Неом»

Команда пребывает в упадке, не выигрывая пять матчей подряд и пропустив в этом отрезке 9 голов. Главная проблема – катастрофическая слабость в обороне: «Неом» пропускает в 14 из 16 последних матчей чемпионата. В атаке дела обстоят немногим лучше – всего 3 гола в пяти предыдущих играх. Команда остро нуждается в переломе, особенно после крупного домашнего поражения от «Аль-Ахли» (0:3).

«Дамак»

Команда находится в ещe более отчаянном положении, занимая 16-е место и имея в активе лишь 11 очков. «Дамак» не побеждает шесть матчей кряду, а его оборона является одной из худших в лиге, пропустив 10 голов в последних пяти играх. Единственный луч надежды – атакующая линия, которая забивает в четырeх матчах подряд, что даeт гостям шанс на результативную игру даже в условиях общего кризиса.

Факты о командах:

«Неом»

Не выигрывает в 5 последних матчах Премьер-лиги.

Пропускает в 14 из 16 последних матчей чемпионата.

В среднем: 0.60 гола забито, 1.80 пропущено за игру (последние 5 туров).

«Дамак»

Не выигрывает в 6 последних матчах Премьер-лиги.

Забивает в 4 последних матчах чемпионата.

Пропускает в 6 последних матчах.

В среднем: 0.80 гола забито, 2.00 пропущено за игру (последние 5 туров).

Прогноз на матч «Неом» – «Дамак»

Матч прогнозируется как нервное противостояние двух некондиционных оборонительных линий. Обе команды находятся в состоянии кризиса, что может привести либо к чрезмерно осторожной игре из-за страха проиграть, либо, наоборот, к открытому поединку с массой ошибок. Учитывая статистику, второй сценарий выглядит более вероятным. Оба клуба регулярно пропускают и при этом обладают хотя бы минимальной голевой эффективностью. «Неом» будет иметь преимущество своего поля, но его оборона внушает слишком мало доверия. «Дамак», в свою очередь, демонстрирует худшие показатели в защите, но способен забивать. Ожидается, что обе команды откроют счeт. Исход может решиться в одну-две атаки, так как надeжных оборонительных систем у соперников нет. В таких условиях более вероятна ничья или минимальная победа одной из сторон. Учитывая чуть более высокое турнирное положение и домашний фактор «Неома», у хозяев есть небольшой перевес, но их текущая форма не позволяет считать их явным фаворитом.

Рекомендованные ставки: