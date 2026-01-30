Введите ваш ник на сайте
«Хоффенхайм» – «Унион»: прогноз и ставки на матч 31 января 2026 с коэффициентом 2.35

30 января 2026 8:32
Хоффенхайм - Унион
31 янв. 2026, суббота 17:30 | Германия. Бундеслига, 20 тур
Перейти в онлайн матча
2.35
Фора «Хоффенхайма» (-1)
Сделать ставку

В матче 20-го тура Бундеслиги на «Рейн-Неккар-Арене» лидер формы «Хоффенхайм» примет нестабильный «Унион». Встреча представляет собой классическое противостояние команды, находящейся на мощном подъeме и претендующей на подиум, с коллективом, борющимся за стабильность в середине таблицы. Разница в текущих результатах и уверенности между соперниками огромна, что делает хозяев безоговорочным фаворитом.

«Хоффенхайм»

Команда демонстрирует блестящую форму, одержав четыре победы подряд в чемпионате. Сила «Хоффенхайма» – в его идеальном балансе: мощная атака, забивающая в среднем 2.20 гола за игру, и практически непроницаемая оборона, пропустившая лишь 2 мяча в последних пяти турах. После уверенной выездной победы над «Вердером» (2:0) команда является одним из самых опасных и стабильных коллективов лиги.

«Унион»

Команда переживает сложный период, не побеждая четыре матча подряд и демонстрируя проблемы в обороне, которая пропускает в четырeх играх кряду. Хотя атака «Униона» периодически наносит удары, еe эффективность остаeтся невысокой. После домашнего разгрома от дортмундской «Боруссии» (0:3) команде предстоит тяжeлый выездной матч против одного из самых ярких коллективов сезона.

Факты о командах:

«Хоффенхайм»

  • Побеждает в 4 последних матчах Бундеслиги.
  • Занимает 3-е место (39 очков).
  • Забивает в 4 последних матчах.
  • В среднем: 2.20 гола забито, 0.40 пропущено за игру (последние 5 туров).

«Унион»

  • Не выигрывает в 4 последних матчах Бундеслиги.
  • Занимает 9-е место (24 очка).
  • Пропускает в 4 последних матчах.
  • Забивает в 10 из 12 последних матчей.
  • В среднем: 1.00 гол забито, 1.40 пропущено за игру (последние 5 туров).

Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «Унион»

Матч прогнозируется как доминирование «Хоффенхайма», находящегося в состоянии идеальной формы. Хозяева будут контролировать мяч и активно атаковать уязвимую оборону гостей, которая регулярно пропускает. «Унион», в свою очередь, попытается оказать сопротивление, делая ставку на оборонительную дисциплину и контратаки. Однако их шансы на успех выглядят призрачными на фоне как атакующей мощи, так и оборонительной надeжности «Хоффенхайма». Ключевым фактором станет первый гол: если «Хоффенхайм» откроет счeт, что вероятно, игра для гостей может стать невыполнимой задачей. Учитывая подавляющее превосходство хозяев во всех компонентах игры, наиболее вероятен сценарий уверенной победы «Хоффенхайма» с разницей в два или более мяча.

Рекомендованные ставки:

  • Фора «Хоффенхайма» (-1) – коэффициент 2.35
  • Индивидуальный тотал «Хоффенхайм» больше 1.5 – коэффициент 1.55.

2.35
Фора «Хоффенхайма» (-1)
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Германия. Бундеслига Унион Хоффенхайм
18+
