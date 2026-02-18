19 февраля в рамках стадии 1/16 финала Лиги Конференций финский «КуПС» примет польский «Лех». Обе команды подходят к встрече с похожими показателями результативности, что делает матч потенциально равным по содержанию.
«КуПС»
В прошлом туре Лиги Конференций финский клуб сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (2:2), однако не может выиграть уже в 3 последних матчах турнира. В последних 5 играх «КуПС» забил 5 мячей и пропустил 7, а также пропускает в 4 матчах подряд.
«Лех»
Польский коллектив в последнем туре обыграл «Сигму Оломоуц» (2:1) и не проигрывает в 3 последних матчах турнира. Команда стабильно забивает – в 6 матчах Лиги Конференций подряд. В последних 5 играх «Лех» забил 5 мячей и пропустил столько же.
Факты о командах
«КуПС»
- Не выигрывает в 3 последних матчах Лиги Конференций
- Не проигрывает в 5 из 6 последних матчей турнира
- В среднем: 1.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
- Пропускает в 4 последних матчах
«Лех»
- Не проигрывает в 3 последних матчах турнира
- Забивает в 6 матчах подряд
- В среднем: 1.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
- Не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых матчей турнира
Прогноз на матч «КуПС» – «Лех»
Команды демонстрируют схожую результативность, но «Лех» выглядит более стабильным в атаке и уверенно играет на выезде. «КуПС» при этом регулярно пропускает, что может сыграть ключевую роль.
Рекомендованные ставки:
- Индивидуальный тотал «Леха» больше 1 – коэффициент 2.60
- Обе забьют – да – коэффициент 2.00