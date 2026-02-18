Введите ваш ник на сайте
«КуПС» – «Лех»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 2.60

18 февраля 2026 8:07
КуПС - Лех
19 февр. 2026, четверг 20:45 | Лига конференций, 1/16 финала
Перейти в онлайн матча
2.60
Индивидуальный тотал «Леха» больше 1
Сделать ставку

19 февраля в рамках стадии 1/16 финала Лиги Конференций финский «КуПС» примет польский «Лех». Обе команды подходят к встрече с похожими показателями результативности, что делает матч потенциально равным по содержанию.

«КуПС»

В прошлом туре Лиги Конференций финский клуб сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (2:2), однако не может выиграть уже в 3 последних матчах турнира. В последних 5 играх «КуПС» забил 5 мячей и пропустил 7, а также пропускает в 4 матчах подряд.

«Лех»

Польский коллектив в последнем туре обыграл «Сигму Оломоуц» (2:1) и не проигрывает в 3 последних матчах турнира. Команда стабильно забивает – в 6 матчах Лиги Конференций подряд. В последних 5 играх «Лех» забил 5 мячей и пропустил столько же.

Факты о командах

«КуПС»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах Лиги Конференций
  • Не проигрывает в 5 из 6 последних матчей турнира
  • В среднем: 1.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 4 последних матчах

«Лех»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах турнира
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • В среднем: 1.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых матчей турнира

Прогноз на матч «КуПС» – «Лех»

Команды демонстрируют схожую результативность, но «Лех» выглядит более стабильным в атаке и уверенно играет на выезде. «КуПС» при этом регулярно пропускает, что может сыграть ключевую роль.

Рекомендованные ставки:

  • Индивидуальный тотал «Леха» больше 1 – коэффициент 2.60
  • Обе забьют – да – коэффициент 2.00

2.60
Индивидуальный тотал «Леха» больше 1
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Лига конференций Лех КуПС
