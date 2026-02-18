19 февраля 2026 года в 23-м туре Высшей лиги Саудовской Аравии «Аль-Ахли» примет «Аль-Нажму». По таблице это противостояние команд с разными задачами: хозяева держатся в группе лидеров и идут третьими, а гости замыкают таблицу. В таких матчах ключевыми становятся темп фаворита и умение аутсайдера выдерживать давление, но текущая форма подсказывает, что «Аль-Ахли» подходит к игре в максимально рабочем состоянии.

«Аль-Ахли»

Команда из Джидды после 21 тура набрала 50 очков и занимает 3-е место. «Аль-Ахли» не проигрывает в чемпионате уже 11 матчей подряд, а общая серия без поражений тянется до 13 встреч. В атаке все стабильно: 11 голов за последние 5 матчей лиги (в среднем 2.20 за игру), а главный бомбардир Айвен Тоуни проводит мощный сезон – 28 голов в 32 матчах. Важно и то, что команда не только забивает, но и умеет играть по счету: были и «сухие» 2:0 с «Аль-Хаземом», и выездная феерия 5:2 с «Аль-Шабабом».

«Аль-Нажма»

После 21 тура у «Аль-Нажмы» всего 8 очков и 18-е место, то есть команда ведет борьбу за выживание в крайне тяжелых условиях. Да, в прошлом туре была победа над «Аль-Холудом» (2:1), но в целом форма нестабильная: 4 забитых и 9 пропущенных в последних 5 матчах. Отдельно выделяется слабость на выезде – «Аль-Нажма» не выигрывает 12 гостевых матчей чемпионата подряд. При этом команда пропускает в 5 последних матчах лиги и в среднем получает 1.80 гола за игру на отрезке из пяти встреч.

Факты о командах:

«Аль-Ахли»

После 21 тура: 50 очков и 3-е место в таблице

Не проигрывает в 11 последних матчах Высшей лиги

Не проигрывает в 13 последних матчах во всех турнирах

В среднем: 2.20 забито и 1.00 пропущено (последние 5 матчей)

Лучший бомбардир: Айвен Тоуни (28 голов в 32 матчах)

«Аль-Нажма»

После 21 тура: 8 очков и 18-е место в таблице

Не выигрывает в 12 последних гостевых матчах Высшей лиги

Пропускает в 5 последних матчах чемпионата

В среднем: 0.80 забито и 1.80 пропущено (последние 5 матчей)

Лучший бомбардир: Лазаро (5 голов в 17 матчах)

Прогноз на матч «Аль-Ахли» – «Аль-Нажма»

С учетом таблицы и текущих серий «Аль-Ахли» должен диктовать условия с первых минут. Команда стабильно забивает больше двух мячей за игру на короткой дистанции, а «Аль-Нажма» регулярно пропускает и крайне слабо выступает на выезде. Плюс есть свежий очный пример: в октябре 2025 года «Аль-Ахли Джидда» уже обыгрывал «Аль-Нажму» (1:0). Здесь логично ожидать еще одного уверенного результата фаворита, причем с комфортным преимуществом по счету.

Рекомендованные ставки: