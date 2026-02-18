Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Ахли» – «Аль-Нажма»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.93

18 февраля 2026 9:00
Аль-Ахли - Аль-Нажма
19 февр. 2026, четверг 22:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Перейти в онлайн матча
1.93
Фора «Аль-Ахли» (-2.5)
Сделать ставку

19 февраля 2026 года в 23-м туре Высшей лиги Саудовской Аравии «Аль-Ахли» примет «Аль-Нажму». По таблице это противостояние команд с разными задачами: хозяева держатся в группе лидеров и идут третьими, а гости замыкают таблицу. В таких матчах ключевыми становятся темп фаворита и умение аутсайдера выдерживать давление, но текущая форма подсказывает, что «Аль-Ахли» подходит к игре в максимально рабочем состоянии.

«Аль-Ахли»

Команда из Джидды после 21 тура набрала 50 очков и занимает 3-е место. «Аль-Ахли» не проигрывает в чемпионате уже 11 матчей подряд, а общая серия без поражений тянется до 13 встреч. В атаке все стабильно: 11 голов за последние 5 матчей лиги (в среднем 2.20 за игру), а главный бомбардир Айвен Тоуни проводит мощный сезон – 28 голов в 32 матчах. Важно и то, что команда не только забивает, но и умеет играть по счету: были и «сухие» 2:0 с «Аль-Хаземом», и выездная феерия 5:2 с «Аль-Шабабом».

«Аль-Нажма»

После 21 тура у «Аль-Нажмы» всего 8 очков и 18-е место, то есть команда ведет борьбу за выживание в крайне тяжелых условиях. Да, в прошлом туре была победа над «Аль-Холудом» (2:1), но в целом форма нестабильная: 4 забитых и 9 пропущенных в последних 5 матчах. Отдельно выделяется слабость на выезде – «Аль-Нажма» не выигрывает 12 гостевых матчей чемпионата подряд. При этом команда пропускает в 5 последних матчах лиги и в среднем получает 1.80 гола за игру на отрезке из пяти встреч.

Факты о командах:

«Аль-Ахли»

  • После 21 тура: 50 очков и 3-е место в таблице
  • Не проигрывает в 11 последних матчах Высшей лиги
  • Не проигрывает в 13 последних матчах во всех турнирах
  • В среднем: 2.20 забито и 1.00 пропущено (последние 5 матчей)
  • Лучший бомбардир: Айвен Тоуни (28 голов в 32 матчах)

«Аль-Нажма»

  • После 21 тура: 8 очков и 18-е место в таблице
  • Не выигрывает в 12 последних гостевых матчах Высшей лиги
  • Пропускает в 5 последних матчах чемпионата
  • В среднем: 0.80 забито и 1.80 пропущено (последние 5 матчей)
  • Лучший бомбардир: Лазаро (5 голов в 17 матчах)

Прогноз на матч «Аль-Ахли» – «Аль-Нажма»

С учетом таблицы и текущих серий «Аль-Ахли» должен диктовать условия с первых минут. Команда стабильно забивает больше двух мячей за игру на короткой дистанции, а «Аль-Нажма» регулярно пропускает и крайне слабо выступает на выезде. Плюс есть свежий очный пример: в октябре 2025 года «Аль-Ахли Джидда» уже обыгрывал «Аль-Нажму» (1:0). Здесь логично ожидать еще одного уверенного результата фаворита, причем с комфортным преимуществом по счету.

Рекомендованные ставки:

  • Фора «Аль-Ахли» (-2.5) – коэффициент 1.93
  • Индивидуальный тотал «Аль-Ахли» больше 2

1.93
Фора «Аль-Ахли» (-2.5)
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Нажма Аль-Ахли
Другие прогнозы
19.02.2026
20:45
1.95
Лига Европы, 1/16 финала
Бранн - Болонья
Обе команды забьют — да
19.02.2026
20:45
2.25
Лига Европы, 1/16 финала
Фенербахче - Ноттингем Форест
Победа «Фенербахче»
19.02.2026
20:45
1.85
Лига конференций, 1/16 финала
Сигма - Лозанна-Спорт
Тотал больше 2.5 голов
19.02.2026
20:45
2.60
Лига конференций, 1/16 финала
КуПС - Лех
Индивидуальный тотал «Леха» больше 1
19.02.2026
22:00
1.80
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Холуд - Аль-Рияд
Тотал меньше 2.5 голов
19.02.2026
22:00
1.93
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Ахли - Аль-Нажма
Фора «Аль-Ахли» (-2.5)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 