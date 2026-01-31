31 января на стадионе «Аланья Окуроглу» в Аланье состоится матч 20-го тура чемпионата Турции, в котором «Аланьяспор» примет «Эюпспор». Хозяева, идущие в середине таблицы и демонстрирующие стабильную игру, стремятся вернуться на победный путь. Гости, находящиеся в зоне вылета, пытаются прервать серию неудач, опираясь на недавнюю ничью с «Бешикташем». Встреча команд с разной мотивацией и схожими проблемами в обороне обещает быть конкурентной.

«Аланьяспор»

Коллектив подходит к матчу в роли фаворита, несмотря на отсутствие побед в двух последних турах. Ничья с «Ризеспором» (1:1) продемонстрировала устойчивость команды. «Аланьяспор» показывает стабильную результативность в атаке, забивая в шести матчах подряд, но при этом имеет проблемы с надeжностью в обороне.

«Эюпспор»

Команда находится в тяжeлом турнирном положении, не побеждая в пяти матчах Суперлиги и пропуская в десяти поединках подряд. Ничья с «Бешикташем» (2:2) стала громким результатом, показавшим боевой дух, но не отменившим оборонительных проблем. «Эюпспор» вынужден искать очки в борьбе за выживание.

Факты о командах:

«Аланьяспор»

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей

Забивает в 6 последних матчах подряд

В среднем: 1.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает «Эюпспору» дома в 7 последних матчах

«Эюпспор»

Не выигрывает в 5 последних матчах Суперлиги

Пропускает в 13 последних матчах подряд

В среднем: 1.20 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает «Аланьяспору» в 9 из 11 последних личных встреч

Прогноз на матч «Аланьяспор» – «Эюпспор»

Анализ данных указывает на матч с обоюдной результативностью и высокой вероятностью тотала больше 2.5 голов. «Аланьяспор» обладает преимуществом в домашних стенах и более стабильной турнирной позицией. Их атакующая линия демонстрирует эффективность (1.80 гола в среднем), что создаст серьeзные проблемы для слабой обороны «Эюпспора», пропускающей в 13 матчах подряд. Однако гости не являются лeгким соперником: они забивают в последних матчах и способны навязать борьбу, о чeм говорит их ничья с «Бешикташем». История личных встреч также на стороне «Эюпспора», что добавляет интриги. Ключевым станет противостояние атаки хозяев и уязвимой защиты гостей. Учитывая мотивацию «Эюпспора» в борьбе за выживание и их привычку пропускать, «Аланьяспор» должен создать множество моментов. Наиболее вероятным сценарием видится победа хозяев в игре, где обе команды реализуют свои голевые моменты, а общее количество голов превысит два.

Рекомендованные ставки: