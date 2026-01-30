В матче 20-го тура Бундеслиги на «Везерштадионе» «Вердер» примет «Боруссию М». Встреча является ключевым поединком для обеих команд в борьбе за выживание: хозяева находятся в зоне вылета, а гости расположились чуть выше, но всe ещe недостаточно далеко от опасной зоны. Матч станет проверкой на прочность для двух коллективов, демонстрирующих катастрофически слабую игру в обороне и испытывающих серьeзные проблемы с результативностью.

«Вердер»

Команда переживает один из худших периодов в своей истории, не выигрывая девять матчей подряд в чемпионате. Главные проблемы «Вердера» – это парализованная атака, забивающая в среднем 0.60 гола за игру и не забивающая в 6 из 8 последних матчей, а также крайне ненадeжная оборона, пропустившая 9 голов в пяти предыдущих играх. После домашнего поражения от «Хоффенхайма» (0:2) команда находится в глубоком кризисе.

«Боруссия М»

Команда также демонстрирует нестабильную игру, не побеждая три матча подряд. Главная беда «Боруссии М» – катастрофическая оборона, которая является одной из худших в лиге, пропустив 11 голов в последних пяти турах (в среднем 2.20 за игру). Атака команды функционирует, но еe эффективности недостаточно для компенсации оборонительных ошибок. После разгрома от «Штутгарта» (0:3) гости будут пытаться реабилитироваться.

Факты о командах:

«Вердер»

Не выигрывает в 10 последних матчах.

Занимает 15-е место в Бундеслиге (18 очков).

В среднем: 0.60 гола забито, 1.80 пропущено за игру (последние 5 туров).

Забивает «Боруссии М» в 9 последних очных встречах.

«Боруссия М»

Не выигрывает в 3 последних матчах.

Занимает 11-е место в Бундеслиге (20 очков).

В среднем: 1.00 гол забито, 2.20 пропущено за игру (последние 5 туров).

Не проигрывает «Вердеру» в 7 из 9 последних выездных встреч.

Прогноз на матч «Вердер» – «Боруссия М»

Матч прогнозируется как нервное и малорезультативное противостояние двух слабейших атак и катастрофически ненадeжных оборон. Обе команды боятся проиграть, что может привести к излишне осторожной игре. «Вердер», играя дома, будет испытывать огромное давление необходимости прервать серию без побед. «Боруссия М», в свою очередь, осознаeт уязвимость защиты соперника, но и свою собственную. Ключевым фактором может стать одна ошибка или стандартное положение. Учитывая историческое превосходство «Боруссии М» в выездных матчах против «Вердера» и чуть более высокую результативность, гости имеют небольшой психологический перевес. Однако общая слабость обеих команд делает исход матча крайне непредсказуемым. Наиболее вероятен сценарий матча с небольшим количеством голов, где любая из команд может вырвать победу с минимальным счeтом, либо сыграть вничью.

Рекомендованные ставки: