Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Вердер» – «Боруссия М»: прогноз и ставки на матч 31 января 2026 с коэффициентом 2.17

30 января 2026 8:05
Вердер - Боруссия М
31 янв. 2026, суббота 17:30 | Германия. Бундеслига, 20 тур
Перейти в онлайн матча
2.17
Тотал голов меньше 2.5
Сделать ставку

В матче 20-го тура Бундеслиги на «Везерштадионе» «Вердер» примет «Боруссию М». Встреча является ключевым поединком для обеих команд в борьбе за выживание: хозяева находятся в зоне вылета, а гости расположились чуть выше, но всe ещe недостаточно далеко от опасной зоны. Матч станет проверкой на прочность для двух коллективов, демонстрирующих катастрофически слабую игру в обороне и испытывающих серьeзные проблемы с результативностью.

«Вердер»

Команда переживает один из худших периодов в своей истории, не выигрывая девять матчей подряд в чемпионате. Главные проблемы «Вердера» – это парализованная атака, забивающая в среднем 0.60 гола за игру и не забивающая в 6 из 8 последних матчей, а также крайне ненадeжная оборона, пропустившая 9 голов в пяти предыдущих играх. После домашнего поражения от «Хоффенхайма» (0:2) команда находится в глубоком кризисе.

«Боруссия М»

Команда также демонстрирует нестабильную игру, не побеждая три матча подряд. Главная беда «Боруссии М» – катастрофическая оборона, которая является одной из худших в лиге, пропустив 11 голов в последних пяти турах (в среднем 2.20 за игру). Атака команды функционирует, но еe эффективности недостаточно для компенсации оборонительных ошибок. После разгрома от «Штутгарта» (0:3) гости будут пытаться реабилитироваться.

Факты о командах:

«Вердер»

  • Не выигрывает в 10 последних матчах.
  • Занимает 15-е место в Бундеслиге (18 очков).
  • В среднем: 0.60 гола забито, 1.80 пропущено за игру (последние 5 туров).
  • Забивает «Боруссии М» в 9 последних очных встречах.

«Боруссия М»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах.
  • Занимает 11-е место в Бундеслиге (20 очков).
  • В среднем: 1.00 гол забито, 2.20 пропущено за игру (последние 5 туров).
  • Не проигрывает «Вердеру» в 7 из 9 последних выездных встреч.

Прогноз на матч «Вердер» – «Боруссия М»

Матч прогнозируется как нервное и малорезультативное противостояние двух слабейших атак и катастрофически ненадeжных оборон. Обе команды боятся проиграть, что может привести к излишне осторожной игре. «Вердер», играя дома, будет испытывать огромное давление необходимости прервать серию без побед. «Боруссия М», в свою очередь, осознаeт уязвимость защиты соперника, но и свою собственную. Ключевым фактором может стать одна ошибка или стандартное положение. Учитывая историческое превосходство «Боруссии М» в выездных матчах против «Вердера» и чуть более высокую результативность, гости имеют небольшой психологический перевес. Однако общая слабость обеих команд делает исход матча крайне непредсказуемым. Наиболее вероятен сценарий матча с небольшим количеством голов, где любая из команд может вырвать победу с минимальным счeтом, либо сыграть вничью.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.95.
  • Ничья – коэффициент 3.50.

2.17
Тотал голов меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Германия. Бундеслига Боруссия М Вердер
Другие прогнозы
31.01.2026
17:30
1.65
Германия. Бундеслига, 20 тур
Аугсбург - Санкт-Паули
Тотал голов меньше 2.5
31.01.2026
17:30
2.35
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хоффенхайм - Унион
Фора «Хоффенхайма» (-1)
31.01.2026
17:30
2.17
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вердер - Боруссия М
Тотал голов меньше 2.5
31.01.2026
18:00
2.20
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вулверхэмптон - Борнмут
Фора «Вулверхэмптон» (0)
31.01.2026
18:00
1.95
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Лидс - Арсенал
Обе забьют
31.01.2026
19:00
1.73
Франция. Лига 1, 20 тур
Париж - Марсель
Тотал голов больше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 