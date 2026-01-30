В матче 24-го тура английской Премьер-лиги в ключевой битве за выживание аутсайдер «Вулверхэмптон» на своeм поле примет «Борнмут». Хозяева отчаянно нуждаются в очках, чтобы сократить отрыв от зоны спасения, в то время как гости стремятся закрепиться в середине таблицы. Встреча обещает быть напряжeнной и результативной, учитывая последние тенденции в игре обеих команд.

«Вулверхэмптон»

Команда занимает последнее место в лиге, но показывает признаки оживления в атаке, забив 10 голов в последних пяти матчах. Главной проблемой «волков» остаeтся неспособность превратить голевые моменты в очки – команда не побеждает три тура подряд. При этом оборона выглядит достаточно организованной, пропуская в среднем всего 0.80 гола за игру. После поражения от «Манчестер Сити» (2:0) команда будет бороться за результат на «Молинью».

«Борнмут»

Команда демонстрирует зрелищный, но ненадeжный футбол. «Борнмут» забивает в девяти матчах подряд и отличается высокой результативностью (2.40 гола в среднем за игру), однако пропускает столь же регулярно – в девяти последних играх и 11 голов в пяти турах. Гости находятся в хорошей форме, не проигрывая три матча, включая сенсационную победу над «Ливерпулем» (3:2). При этом их выездная серия без побед составляет 10 матчей.

Факты о командах:

«Вулверхэмптон»

Занимает 20-е место в АПЛ (8 очков).

Не выигрывает в 3 последних матчах.

В среднем: 2.00 гола забито, 0.80 пропущено за игру (последние 5 туров).

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

«Борнмут»

Занимает 13-е место в АПЛ (30 очков).

Не проигрывает в 3 последних матчах.

Забивает в 9 последних матчах.

Пропускает в 9 последних матчах.

В среднем: 2.40 гола забито, 2.20 пропущено за игру (последние 5 туров).

Не выигрывает в гостях 10 матчей подряд.

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Борнмут»

Матч определит противостояние организованной обороны «Вулверхэмптона» и мощной, но уязвимой атаки «Борнмута». Хозяева, играя на своeм поле в матче на выживание, будут действовать от обороны, делая ставку на контратаки и стандарты. «Борнмут», в свою очередь, продолжит свой атакующий стиль, но его катастрофически слабая выездная оборона даст шансы хозяевам. Ключевым фактором станет реализация моментов: если «Вулверхэмптон» сможет забить первым, это поставит гостей в сложное положение. Однако «Борнмут» забивает в длинной серии и способен отыграться даже в трудном матче. Учитывая крайнюю важность очков для «Вулверхэмптона», его домашнюю стойкость и выездные проблемы «Борнмута», наиболее вероятен сценарий, при котором хозяева не проиграют. Победа «Вулверхэмптона» выглядит вполне достижимой целью на фоне оборонительных проблем гостей.

Рекомендованные ставки: