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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Штутгарт
Айнтрахт - Штутгарт: обзор матча 25 октября 2014
Айнтрахт
25.10.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
4 : 5
Завершен
Штутгарт
21'
А. Мадлунг
57'
А. Майер
61'
Ш. Айхнер
65'
А. Мадлунг
34'
М. Харник
36'
М. Харник
51'
К. Гентнер
81'
Т. Вернер
84'
К. Гентнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Штутгарт
Красная карточка
Х. Сеферович
86'
Желтая карточка
М. Русс
86'
Желтая карточка
Ш. Айхнер
85'
84'
ГОЛ! 4:5!
К. Гентнер
83'
Желтая карточка
О. Ромеу
Желтая карточка
Б. Очипка
83'
81'
ГОЛ! 4:4!
Т. Вернер
Пас отдал
Г. Нидермайер
Замена
М. Ланиг
️️️️
А. Бамба
79'
78'
Замена
А. Глоушек
️️️️
Ф. Кляйн
76'
Желтая карточка
Г. Нидермайер
71'
Замена
Т. Вернер
️️️️
С. Сарарер
70'
Желтая карточка
А. Рюдигер
ГОЛ! 4:3!
А. Мадлунг
Пас отдал
М. Штендера
65'
61'
Замена
А. Рюдигер
️️️️
Г. Сакаи
ГОЛ! 3:3!
Ш. Айхнер
Пас отдал
М. Русс
61'
ГОЛ! 2:3!
А. Майер
57'
Желтая карточка
М. Штендера
54'
51'
ГОЛ! 1:3!
К. Гентнер
Пас отдал
А. Максим
Желтая карточка
А. Бамба
49'
Замена
М. Штендера
️️️️
Т. Инуи
46'
Замена
Ш. Айхнер
️️️️
Л. Пиазон
46'
36'
ГОЛ! 1:2!
М. Харник
Пас отдал
А. Максим
34'
ГОЛ! 1:1!
М. Харник
ГОЛ! 1:0!
А. Мадлунг
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Александер Майер
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
23
Серкан Сарарер
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
44
Александру Максим
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Айнтрахт
26
Тимо Хильдебранд
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Штутгарт
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
11
Карлос Груэсо
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
3-2-1-2-1
1
Видвальд
23
Русс
22
Игньевски
23
Андерсон Бамба
5
Очипка
39
Мадлунг
14
Майер
14
Инуи
12
Пиазон
9
Сеферович
4-3-2-1
1
Киршбаум
2
Сакаи
5
Нидермайер
5
Швааб
17
Кляйн
44
Максим
21
Ромеу
4
Гентнер
23
Сарарер
18
Костич
22
Харник
14
Инуи
18
Штендера
18
Штендера
14
Инуи
23
Андерсон Бамба
13
Ланиг
13
Ланиг
23
Андерсон Бамба
12
Пиазон
29
Айхнер
29
Айхнер
12
Пиазон
2
Сакаи
22
Рюдигер
22
Рюдигер
2
Сакаи
17
Кляйн
14
Глоушек
14
Глоушек
17
Кляйн
23
Сарарер
11
Вернер
11
Вернер
23
Сарарер
Остались в запасе
Айнтрахт
Штутгарт
26
Тимо Хильдебранд
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
11
Карлос Груэсо
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
26
Тимо Хильдебранд
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
11
Карлос Груэсо
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Айнтрахт - Штутгарт
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Дойче банк Парк
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