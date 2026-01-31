Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Боруссия» Дортмунд – «Хайденхайм»: прогноз на матч чемпионата Германии с коэффициентом 2.09

31 января 2026 8:28
Боруссия Д - Хайденхайм
01 февр. 2026, воскресенье 19:30 | Германия. Бундеслига, 20 тур
Перейти в онлайн матча
2.09
Победа «Боруссии» с форой -2
Сделать ставку

1 февраля 2026 года в 19:30 состоится поединок 20-го тура чемпионата Германии. В Дортмунд пожалует главный аутсайдер сезона в Бундеслиге – стоящий на вылет «Хайденхайм».

«Боруссия» Дортмунд

«Шмели» с треском провалили финиш основного этапа Лиги чемпионов, в одну калитку уступив и «Тоттенхэму», и миланскому «Интеру». К тренеру Нико Ковачу возникает немало вопросов, но руководство продолжает доверять хорвату.

Неудачи компенсирует вторая строчка в Бундеслиге. Игра «Боруссии» не приводит в восторг, однако местные боссы довольствуются результатом, а не эстетикой.

Последние три игры:

  • Боруссия – Интер 0:2
  • Унион – Боруссия 0:3
  • Тоттенхэм – Боруссия 2:0

«Хайденхайм»

«Хайденхайм» безрадостно «засел» на последней строчке в турнирной таблице и рискует спикировать во вторую Бундеслигу. Медовый месяц давно завершен и скромный клуб не может отыскать ресурсов, которые помогут закрепиться в элите всерьез и надолго.

Последние три игры:

  • Хайденхайм – Лейпциг 0:3
  • Вольфсбург – Хайденхайм 1:1
  • Майнц – Хайденхайм 2:1

Очные встречи

  • Хайденхайм – Боруссия 0:2
  • Хайденхайм – Боруссия 1:2
  • Боруссия – Хайденхайм 4:2

Прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд – «Хайденхайм»

«Хайденхайм» ни разу в своей истории не побеждал «Дортмунд». Сколько бы камней не летело в сторону Нико Ковача нет никаких предпосылок, что гостям удастся прервать черную серию в очных дуэлях со «шмелями».

Прогноз: победа «Боруссии» с форой -2. Коэффициент – 2.09. Прогноз на счет – 3:0.

2.09
Победа «Боруссии» с форой -2
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Германия. Бундеслига Хайденхайм Боруссия Д
Другие прогнозы
31.01.2026
17:30
1.65
Германия. Бундеслига, 20 тур
Аугсбург - Санкт-Паули
Тотал голов меньше 2.5
31.01.2026
17:30
2.35
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хоффенхайм - Унион
Фора «Хоффенхайма» (-1)
31.01.2026
17:30
2.17
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вердер - Боруссия М
Тотал голов меньше 2.5
31.01.2026
18:00
2.20
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вулверхэмптон - Борнмут
Фора «Вулверхэмптон» (0)
31.01.2026
18:00
1.95
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Лидс - Арсенал
Обе забьют
31.01.2026
18:15
1.68
Испания. Примера, 22 тур
Осасуна - Вильярреал
Обе забьют – да
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 