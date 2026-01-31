1 февраля 2026 года в 19:30 состоится поединок 20-го тура чемпионата Германии. В Дортмунд пожалует главный аутсайдер сезона в Бундеслиге – стоящий на вылет «Хайденхайм».

«Боруссия» Дортмунд

«Шмели» с треском провалили финиш основного этапа Лиги чемпионов, в одну калитку уступив и «Тоттенхэму», и миланскому «Интеру». К тренеру Нико Ковачу возникает немало вопросов, но руководство продолжает доверять хорвату.

Неудачи компенсирует вторая строчка в Бундеслиге. Игра «Боруссии» не приводит в восторг, однако местные боссы довольствуются результатом, а не эстетикой.

Последние три игры:

Боруссия – Интер 0:2

Унион – Боруссия 0:3

Тоттенхэм – Боруссия 2:0

«Хайденхайм»

«Хайденхайм» безрадостно «засел» на последней строчке в турнирной таблице и рискует спикировать во вторую Бундеслигу. Медовый месяц давно завершен и скромный клуб не может отыскать ресурсов, которые помогут закрепиться в элите всерьез и надолго.

Последние три игры:

Хайденхайм – Лейпциг 0:3

Вольфсбург – Хайденхайм 1:1

Майнц – Хайденхайм 2:1

Очные встречи

Хайденхайм – Боруссия 0:2

Хайденхайм – Боруссия 1:2

Боруссия – Хайденхайм 4:2

Прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд – «Хайденхайм»

«Хайденхайм» ни разу в своей истории не побеждал «Дортмунд». Сколько бы камней не летело в сторону Нико Ковача нет никаких предпосылок, что гостям удастся прервать черную серию в очных дуэлях со «шмелями».

Прогноз: победа «Боруссии» с форой -2. Коэффициент – 2.09. Прогноз на счет – 3:0.