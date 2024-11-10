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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Айнтрахт
Штутгарт - Айнтрахт: обзор матча 10 ноября 2024
Штутгарт
10.11.2024, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
2 : 3
Завершен
Айнтрахт
86'
Й. Вагноман
90'
Н. Вольтемаде
45'
У. Экитике
55'
Н. Браун
62'
О. Мармуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Айнтрахт
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Шаиби
ГОЛ! 2:3!
Н. Вольтемаде
Пас отдал
А. Штиллер
90'
Желтая карточка
Э. Мийо
87'
ГОЛ! 1:3!
Й. Вагноман
Пас отдал
К. Фюрих
86'
85'
Замена
И. Матанович
️️️️
Н. Браун
78'
Замена
Ж. Бахоя
️️️️
Н. Коллинс
78'
Замена
Ф. Шаиби
️️️️
У. Экитике
Замена
Н. Вольтемаде
️️️️
Э. Демирович
75'
Замена
Р. Хендрикс
️️️️
А. Руо
75'
62'
ГОЛ! 0:3!
О. Мармуш
Замена
Д. Диль
️️️️
А. Каразор
61'
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
Ф. Ридер
61'
Желтая карточка
Ю. Хабот
57'
56'
Замена
М. Гетце
️️️️
Х. Ларссон
55'
ГОЛ! 0:2!
Н. Браун
Пас отдал
А. Кнауфф
46'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
Э. Эбимбе
45'
ГОЛ! 0:1!
У. Экитике
Пас отдал
О. Мармуш
26'
Желтая карточка
Тута
Пенальти не реализован!
Э. Демирович
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К)
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
32
Фабиан Ридер
ЦП
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
(К)
ВР
11
Натаниэль Браун
ЛЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
15
Хуго Ларссон
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
91
Анри Чейз
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
26
Джастин Диль
ЦФ
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
23
Жан Бахоя
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
31
Игор Матанович
ЦФ
42
Джан Узун
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Нюбель
24
Хабот
24
Руо
16
Каразор
7
Миттельштадт
6
Штиллер
4
Вагноман
32
Ридер
20
Мийо
10
Фюрих
9
Демирович
3-3-1-2-1
1
Трапп
4
Кох
3
Тута
34
Коллинс
3
Теате
6
Скири
11
Браун
15
Ларссон
29
Эбимбе
22
Экитике
22
Мармуш
24
Руо
3
Хендрикс
3
Хендрикс
24
Руо
9
Демирович
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
9
Демирович
32
Ридер
19
Туре
19
Туре
32
Ридер
16
Каразор
26
Диль
26
Диль
16
Каразор
22
Экитике
8
Шаиби
8
Шаиби
22
Экитике
15
Ларссон
27
Гетце
27
Гетце
15
Ларссон
34
Коллинс
23
Бахоя
23
Бахоя
34
Коллинс
29
Эбимбе
7
Кнауфф
7
Кнауфф
29
Эбимбе
11
Браун
31
Матанович
31
Матанович
11
Браун
Остались в запасе
Штутгарт
Айнтрахт
1
Фабиан Бредлов
ВР
91
Анри Чейз
ЦЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
40
Кауа Сантос
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
42
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
91
Анри Чейз
ЦЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
42
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Штутгарт - Айнтрахт
2
2
Всего ударов по воротам
22
8
Удары в створ
11
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
10
15
Офсайды
5
4
Количество передач
560
373
Сейвы
2
8
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
2.58
1.39
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
- : -
01.12.2026
Динамо Дрезден
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 2
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Айнтрахт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Айнтрахт
- : -
02.12.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 2
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
МХПАрена
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