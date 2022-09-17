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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Айнтрахт
Штутгарт - Айнтрахт: обзор матча 17 сентября 2022
Штутгарт
17.09.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
1 : 3
Завершен
Айнтрахт
79'
Т. Томаш
6'
С. Роде
55'
Д. Камада
88'
К. Якич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Айнтрахт
88'
ГОЛ! 1:3!
К. Якич
Пас отдал
Д. Камада
83'
Замена
Х. Смольчич
️️️️
Э. Н'Дика
ГОЛ! 1:2!
Т. Томаш
Пас отдал
Б. Соса
79'
75'
Замена
Т. Чендлер
️️️️
М. Гетце
68'
Замена
Р. Борре
️️️️
Р. Коло Муани
67'
Замена
Э. Эбимбе
️️️️
С. Роде
Замена
Т. Томаш
️️️️
К. Фюрих
65'
Замена
Э. Мийо
️️️️
Н. Ахамада
65'
Замена
Л. Эглофф
️️️️
А. Каразор
59'
55'
ГОЛ! 0:2!
Д. Камада
Желтая карточка
К. Мавропанос
53'
Желтая карточка
А. Каразор
31'
6'
ГОЛ! 0:1!
С. Роде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
26
Силас
ПВ
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
27
Марио Гетце
АП
18
Даичи Камада
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
28
Николас Нартей
ЦП
20
Энцо Мийо
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
1
Диант Рамай
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
6
Marcel Wenig
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
3-3-1-2-1
21
Мюллер
16
Каразор
21
Ито
3
Антон
3
Соса
3
Эндо
15
Мавропанос
8
Ахамада
26
Силас
10
Фюрих
9
Гирасси
3-1-2-3-1
1
Трапп
20
Хасебе
3
Тута
26
Н'Дика
18
Якич
97
Соу
17
Роде
7
Кнауфф
18
Камада
27
Гетце
9
Муани
8
Ахамада
20
Мийо
20
Мийо
8
Ахамада
16
Каразор
25
Эглофф
25
Эглофф
16
Каразор
10
Фюрих
8
Томаш
8
Томаш
10
Фюрих
26
Н'Дика
6
Смольчич
6
Смольчич
26
Н'Дика
27
Гетце
22
Чендлер
22
Чендлер
27
Гетце
17
Роде
29
Эбимбе
29
Эбимбе
17
Роде
9
Муани
19
Борре
19
Борре
9
Муани
Остались в запасе
Штутгарт
Айнтрахт
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
28
Николас Нартей
ЦП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
1
Йенс Граль
ВР
1
Диант Рамай
ВР
6
Marcel Wenig
ЦП
17
Фарид Алиду
ЛВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
28
Николас Нартей
ЦП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
1
Диант Рамай
ВР
6
Marcel Wenig
ЦП
17
Фарид Алиду
ЛВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Штутгарт - Айнтрахт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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