1 февраля 2026 года в 22:45 состоится поединок 23-го тура чемпионата Италии. В гости к «Парме» пожалует туринский «Ювентус» Лучано Спаллетти.

«Парма»

«Крестоносцы» проводят очень неровную кампанию и руководство клуба уже не раз и не два подумывало о смене тренера, коим, к слову, является 29-летний (!) Карлос Куэста – самый молодой наставник в Серии А. Впрочем, «вундеркинду», как и его команде, удается удержаться на плаву.

Последние три игры:

Аталанта – Парма 4:0

Парма – Дженоа 0:0

Наполи – Парма 0:0

«Ювентус»

«Бьянконери» привыкли к требованиям Лучано Спаллетти и начали стабильно генерировать неплохие результаты. Чего только стоит вынос ненавистного тиффози «бьянконери» «Наполи» (и не менее ненавистного Антонио Конте)!

Правда, в мид-уик «Юве» сбавил обороты, скатав дико скучную «нулевку» с «Монако» в Лиге чемпионов. Копили силенки на «Парму»?

Последние три игры:

Монако – Ювентус 0:0

Ювентус – Наполи 3:0

Ювентус – Бенфика 2:0

Очные встречи

Ювентус – Парма 2:0

Парма – Ювентус 1:0

Ювентус – Парма 2:2

Прогноз на матч «Парма» – «Ювентус»

«Парма» нередко создает «Ювентусу» проблемы, но сейчас «бянконери» просто обязаны набрать три балла. «Юве» вплотную подошел к топ-4 и должен действовать на кураже. Запаса прочности не то, чтобы с излишком, но хватает. К тому же у «крестоносцев» в очередной раз наметилась не самая успешная серия. Ваш выход, сеньор Спаллетти.

Прогноз: победа «Ювентуса» с форой -1, коэффициент – 1,73. Прогноз на точный счет – 0:2.