Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Парма» – «Ювентус»: прогноз на матч чемпионата Италии с коэффициентом 1.73

31 января 2026 7:57
Парма - Ювентус
01 февр. 2026, воскресенье 22:45 | Италия. Серия А, 23 тур
Перейти в онлайн матча
1.73
Победа «Ювентуса» с форой -1
Сделать ставку

1 февраля 2026 года в 22:45 состоится поединок 23-го тура чемпионата Италии. В гости к «Парме» пожалует туринский «Ювентус» Лучано Спаллетти.

«Парма»

«Крестоносцы» проводят очень неровную кампанию и руководство клуба уже не раз и не два подумывало о смене тренера, коим, к слову, является 29-летний (!) Карлос Куэста – самый молодой наставник в Серии А. Впрочем, «вундеркинду», как и его команде, удается удержаться на плаву.

Последние три игры:

  • Аталанта – Парма 4:0
  • Парма – Дженоа 0:0
  • Наполи – Парма 0:0

«Ювентус»

«Бьянконери» привыкли к требованиям Лучано Спаллетти и начали стабильно генерировать неплохие результаты. Чего только стоит вынос ненавистного тиффози «бьянконери» «Наполи» (и не менее ненавистного Антонио Конте)!

Правда, в мид-уик «Юве» сбавил обороты, скатав дико скучную «нулевку» с «Монако» в Лиге чемпионов. Копили силенки на «Парму»?

Последние три игры:

  • Монако – Ювентус 0:0
  • Ювентус – Наполи 3:0
  • Ювентус – Бенфика 2:0

Очные встречи

  • Ювентус – Парма 2:0
  • Парма – Ювентус 1:0
  • Ювентус – Парма 2:2

Прогноз на матч «Парма» – «Ювентус»

«Парма» нередко создает «Ювентусу» проблемы, но сейчас «бянконери» просто обязаны набрать три балла. «Юве» вплотную подошел к топ-4 и должен действовать на кураже. Запаса прочности не то, чтобы с излишком, но хватает. К тому же у «крестоносцев» в очередной раз наметилась не самая успешная серия. Ваш выход, сеньор Спаллетти.

Прогноз: победа «Ювентуса» с форой -1, коэффициент – 1,73. Прогноз на точный счет – 0:2.

1.73
Победа «Ювентуса» с форой -1
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Италия. Серия А Ювентус Парма
Другие прогнозы
31.01.2026
17:30
1.65
Германия. Бундеслига, 20 тур
Аугсбург - Санкт-Паули
Тотал голов меньше 2.5
31.01.2026
17:30
2.35
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хоффенхайм - Унион
Фора «Хоффенхайма» (-1)
31.01.2026
17:30
2.17
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вердер - Боруссия М
Тотал голов меньше 2.5
31.01.2026
18:00
2.20
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вулверхэмптон - Борнмут
Фора «Вулверхэмптон» (0)
31.01.2026
18:00
1.95
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Лидс - Арсенал
Обе забьют
31.01.2026
18:15
1.68
Испания. Примера, 22 тур
Осасуна - Вильярреал
Обе забьют – да
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 